Coop, promozioni e sconti dal 14 al 27 luglio: sfoglia il nuovo volantino

Le promozioni non vanno in vacanza con Coop. Nuovi sconti e prezzi ribassati per combattere il caro vita sono in arrivo per tutti i clienti a partire dal 14 luglio 2022. Decine i prodotti in offerta, dalle bevande, alla carne, fino ad arrivare agli articoli di tutti i giorni.

Volantino Coop luglio 2022

Partiamo dalle offerte in evidenza. Tanti gli sconti previsti anche fino al 50%: qualche esempio? Birra Tuborg a 1.99 euro invece di 3.99 (confezione 4x330ml). Cono croccantino Cinque Stelle 12 pezzi a 4.38 euro sempre al 50%. E ancora. Pasta di semola integrale la Molisana a 0.89 euro. Olio extravergine di oliva Il grezzo costa d’oro a 5.10 euro al litro invece di 8.54 euro. Grana padano DOP Ambrosi a 2.49 euro. Passata di pomodoro delicata le stagioni d’Italia a 0.74 euro. Vino chianti Loggia del Sole a 2.75 euro invece di 5.50 euro.

Quanto durano le promozioni

Ma queste sono solo alcune delle offerte che potrete trovare nei punti vendita. Ricordiamo inoltre che le promozioni sono attive a partire da domani, giovedì 14 luglio 2022, e termineranno il prossimo 27 luglio.

Dove sono validi gli sconti del volantino Coop

Le promozioni sono attive negli Ipercoop e Superstore Coop di Ferrara e al centro commerciale Occhiobello (RO). Per conoscere gli altri volantini e tutte le offerte attive in questo momento vi invitiamo a consultare il sito ufficiale cooponline.it.

Le altre offerte del mese

Oltre a quanto sopra citato menzioniamo ora qualche altra offerta dai volantini Coop valide al livello generale (e non solo nei punti vendita sopra elencati). Il periodo delle offerte è lo stesso. Ecco qualche esempio in anteprima: Piadina a 1.49 euro, Sofficini findus a 1.99 euro, latte granarolo a 3.65 euro. E ancora: Biscotti oro saiwa a 1.89 euro e Passata di pomodoro De Cecco a 0.85 euro.