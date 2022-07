Coperture campi da padel, cosa prevede la normativa

Padel, che passione!

Il gioco del padel sta prendendo sempre più piede in Italia accrescendo continuamente la schiera di sportivi del settore, di appassionati oppure di semplici curiosi che si avvicinano a questo sport in modo amatoriale.

L’esplosione di questa passione per il padel ha contribuito anche ad alimentare uno specifico settore produttivo, quello della costruzione campo da padel.

A chi rivolgersi per il proprio campo da padel

Tra le migliori aziende che si occupano di coprire campi da padel di Roma, c’è sicuramente la Servizi Edili Roma.

Grazie alla sua lunga esperienza nel settore edile, si è cimentata con grande successo anche in questo ambito.

Infatti, si occupa della realizzazione e copertura campi da padel in tempi rapidi, garantendo la qualità dei materiali, la professionalità della manodopera e con un occhio di riguardo anche per l’ambiente.

Quest’azienda rappresenta l’indirizzo giusto a cui rivolgervi se volete realizzare ex novo un campo da padel oppure se il vostro necessita di un intervento di manutenzione, se avete necessità di coprirlo o se dovete risolvere una problematica di tipo strutturale.

Infatti, essendo un’azienda edile a 360 gradi, può effettuare anche eventuali opere aggiuntive che si dovessero rendere necessarie attinenti alla costruzione o copertura del vostro campo padel.

La copertura del campo da padelè l’esigenza più ricorrente, anche a causa del clima della nostra nazione.

I tecnici di Servizi Edili Roma sono rapidi e precisi anche nella quantificazione del preventivo gratuito che verrà stilato dopo avere ascoltato le vostre esigenze e analizzato l’ambiente fisico in cui si trova, oppure in cui volete costruire, il vostro campo da padel.

Per coprire il vostro campo da padel allo scopo di proteggerlo dai fenomeni atmosferici, potete scegliere tra

copertura con membrana singola

copertura con membrana doppia a cuscini d’aria

copertura a controsoffitto

Le pareti invece hanno il compito di proteggere il campo da pioggia o altre intemperie sui quattro lati.

Le pareti laterali per la copertura del vostro campo da padel possono essere fisse oppure apribili e sono realizzate in PVC oppure sono costituite da pannelli rigidi in policarbonato, vetro o pannelli opachi.

La prima opzione è molto comoda, gestibile anche da parte di un solo operatore che riesce velocemente ad aprire le pareti laterali in PVC attraverso lo scorrimento di apposite cerniere.

La seconda, è però più elegante esteticamente, ma anche maggiormente performante dal punto di vista tecnico. Infatti, garantisce un migliore isolamento termico.

Una buona struttura deve riuscire a mantenere al riparo il campo da gioco e i giocatori da pioggia, neve o vento, ma al tempo stesso deve garantire una costante e corretta circolazione dell’aria. Infatti, deve separare il terreno di gioco dagli agenti atmosferici ma non deve creare al suo interno un effetto serra.

La copertura campo padel può essere realizzata con una singola membrana in PVC. Naturalmente, Servizi Edili Roma propone solo membrane resistenti che rispondono alle caratteristiche previste dall’apposita normativa vigente in materia.

La qualità del PVC garantisce un ottimo riparo dal sole, dalla pioggia o dalla neve.

Se optate per la copertura attraverso l’installazione di una membrana doppia con cuscini ad aria, otterrete un buon livello di coinbentazione e protezione dalle intemperie.

La struttura consiste nella membrana interna che viene ben saldata sulla prima, la membrana principale, la quale è coadiuvata da una serie di motorini di gonfiaggio che creano i cuscini d’aria.

Esteticamente, l’effetto visivo sarà simile a quello di un tessuto trapuntato.

La soluzione migliore, sia esteticamente sia dal punto di vista pratico, è scegliere di coprire il campo da padel attraverso una struttura a controsoffitto.

In questo caso, la struttura metallica non si vede, in quanto rimane totalmente nascosta all’interno. Dal punto di vista visivo, è certamente più elegante rispetto alle precedenti opzioni, ma soprattutto risulta essere la copertura più performante. Infatti, risultano eccellenti la copertura da sole e intemperie e il livello di coinbentazione sia in estate sia in inverno.

Inoltre, riesce ad eliminare totalmente il problema della condensa all’interno del campo da padel ricoperto.

Il tetto deve anche essere dotato di un sistema di grondaie e pluviali per indirizzare lo scorrimento dell’acqua piovana ed evitare infiltrazioni con la formazione di pozzanghere all’interno dell’area di gioco lungo il suo perimetro. Anche questa è un’accortezza che non manca mai nelle coperture realizzate da Servizi Edili Roma.

Costruire o coprire campi da padel nel rispetto della normativa

Servizi Edili Roma offre affidabilità, qualità e osservanza delle normative vigenti in questo ambito.

Infatti, prima di procedere con la costruzione del campo da padel, è richiesto che venga effettuata una perizia geologica allo scopo di rilevare le peculiarità del terreno su cui si vuole costruire il campo da padel.

Deve possedere determinate caratteristiche per poter ospitare questo tipo di struttura, senza che si verifichino nel tempo cedimenti.

Inoltre, per consentire lo svolgersi delle partite, la superficie su cui poggia deve essere perfettamente in piano. Questo significa che, se il terreno scelto per la costruzione presenta delle irregolarità, dei dislivelli, questi ultimi andranno appianati realizzando un adeguato intervento edilizio.

Servizi Edili Roma è in grado di risolvere questo genere di problematiche rendendo il terreno idoneo ad accogliere il vostro campo da padel.

Lo stesso vale per quanto concerne la copertura del campo da padel.

Infatti, anche la struttura che sovrasta l’intera area in cui si muovono i giocatori, nonché le pareti perimetrali, devono essere sicure, ben ancorate ad un terreno geologicamente stabile, di materiale ignifugo e che garantisca il ricambio dell’aria.

Servizi Edili Roma interviene in tempi rapidi, efficacemente cioè garantendo un lavoro che duri nel tempo, oltre che sempre nel rispetto dell’ambiente grazie alla qualità dei materiali impiegati.