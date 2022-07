Corsi avanzati pilates

Il pilates è una disciplina sportiva che aiuta a riattivare le muscolature del corpo puntando a diversi obiettivi. Non si parla di qualche lezione tanto per fare stretching anche se questa è la convinzione comune.

Inoltre è un’attività che consente di avere a che fare con una condizione riabilitativa. Coloro che hanno subito delle fratture ossee, hanno avuto sempre il consiglio di fare delle attività di pilates poiché esso è utilissimo per le ossa. Non a caso è la prima disciplina sportiva, alternativa alla palestra, consigliata per le persone anziane o per i sedentari che hanno intenzione di rimettersi in forma.

Oggi sta tornando di moda, ma cercando di dare delle giuste informazioni che siano in grado di coinvolgere tanti utenti perché, grazie al pilates, è possibile dimagrire, liberarsi della cellulite, migliorare il metabolismo, riattivare la circolazione e tonificare gli organi interni, ma perfino tonificare e rassodare.

Perfino molti sportivi agonisti eseguono almeno 2 sedute a settimana di pilates per riuscire a rendere le ossa, i tendini, nervi e muscoli flessuosi ed elastici.

Livelli del pilates

Un errore che commettono alcune palestre che effettuano delle lezioni di pilates, ma non dei veri e propri corsi completi, è quello di fare degli esercizi basici e proporre poi sempre gli stessi movimenti. Questo provoca una certa noia durante le lezioni ed è il motivo per cui tante persone tendono poi ad abbandonare questa disciplina.

Inoltre è normale che dopo mesi e mesi delle stesse lezioni, i risultati avuti dall’inizio cambino. Il motivo? Il nostro corpo inizia ad adeguarsi a questa attività e di conseguenza non riduce il peso o non tonifica. Ecco come mai è importante variare nelle lezioni.

Coloro che sono dei professionisti ed effettuano dei veri corsi di pilates seguono ben 3 livelli di metodo di insegnamento. Essi sono divisi il primo livello o livello 1 per principianti. Secondo livello o livello 2 che è intermedio. Poi c’è il terzo livello o livello 3, cioè i Corsi avanzati pilates.

Raggiunto il livello avanzato, cosa ti aspetta?

Naturalmente le classificazioni avvengono proprio per garantire una buona attenzione al sostegno muscolare e corporeo e di conseguenza questo livello non solo andrà a dare gli stessi benefici dei primi due, ma si concentra sull’aumento della forza e resistenza.

Dunque ci sono dei ritmi di lavoro intensi, ma che arrivano a far lavorare in modo intenso e profondo tutto il corpo. Inoltre c’è la caratteristica di velocizzazione del cambio degli esercizi e dei movimenti. Il soggetto deve adeguarsi alle superfici instabili, capire e sostenere le variazioni di posa e resistere più tempo.

Alla fine però i risultati sono eccellenti. Coloro che ad esempio devono perdere peso lo fanno in poche settimane. I muscoli diventano molto sodi e compatti. C’è poi perfino un miglioramento della massa muscolare. Si tratta quindi di un lavoro che consente di essere soggetti realmente molto reattivi.

Tra l’altro le sessioni diventano divertenti, coinvolgenti e per nulla noiose, anzi tutt’altro. Gli istruttori specializzati sono in grado di strutturare poi diverse varianti degli esercizi considerando l’età dei propri allievi.