Cos’ è Bitcoin Dominance?

L’esplosione di popolarità di Bitcoin ha attirato molti trader e investitori. Tutti vogliono beneficiare di questa valuta virtuale facendo trading o possederla. Tuttavia, alcune persone non sanno molto di questa valuta digitale. Pertanto, iniziano il loro investimento in criptovalute o il viaggio di trading ricercando Bitcoin. Saperne di più: bitcoin-code.it

Quando decidi di fare trading o investire in Bitcoin, incontrerai molti termini durante la ricerca iniziale. Il dominio dei Bitcoin è tra le parole più famose di esperti e scrittori di criptovalute. Idealmente, il rapporto di dominanza Bitcoin aiuta i trader a individuare variazioni nelle condizioni di mercato tra questa valuta digitale e gli altcoin.

Utilizzare correttamente il dominio dei Bitcoin può aiutare un trader o un investitore a determinare se il trading di altcoin sia più pratico del trading di Bitcoin. La maggior parte dei trader utilizza termini come dominanza Bitcoin, indice di dominanza Bitcoin e rapporto di dominanza Bitcoin in modo intercambiabile. Questo articolo elabora la dominanza di Bitcoin e i fattori e le strategie correlati.

Definizione di dominanza Bitcoin

La dominanza di Bitcoin si riferisce al rapporto tra la capitalizzazione di mercato di Bitcoin e la capitalizzazione di mercato totale dell’intero mercato delle criptovalute. Quando confronti il rapporto di dominanza con la tendenza stessa di Bitcoin, individui più opportunità nel mercato delle criptovalute.

Per comprendere meglio il dominio dei Bitcoin, i trader dovrebbero prima conoscere la capitalizzazione di mercato e la sua importanza. Nel mondo delle criptovalute, capitalizzazione di mercato significa il valore del totale di monete che i minatori hanno generato. Investitori e trader calcolano la capitalizzazione di mercato moltiplicando le monete circolanti per il prezzo corrente di un Bitcoin sul mercato.

Piattaforme come Crypto Genius possono indicare il prezzo di mercato di ogni Bitcoin in qualsiasi momento. Forse, puoi controllare il sito web ufficiale di Crypto Genius per conoscere il prezzo di mercato attuale di questa valuta virtuale. Tuttavia, è così che trader, investitori ed esperti di criptovalute calcolano la capitalizzazione di mercato di Bitcoin.

Market Cap e Bitcoin Dominance

La dominanza del Bitcoin utilizza la capitalizzazione di mercato e la capitalizzazione di mercato totale delle criptovalute nel suo calcolo.

Rapporto di dominanza Bitcoin = capitalizzazione di mercato totale criptovalute + capitalizzazione di mercato Bitcoin

In generale, la direzione e la forma di capitalizzazione del mercato crittografico seguono Bitcoin. Questa valuta digitale influenza l’intero mercato delle criptovalute poiché è la più grande, la prima e la più ampiamente riconosciuta risorsa crittografica.

Cosa influenza Bitcoin Dominance?

Inizialmente, la dominanza di Bitcoin si aggirava intorno al 95% o più. Questo perché solo pochi altcoin attiravano gli investitori. Tuttavia, il dominio dei Bitcoin si è ridotto quando altri investitori hanno iniziato a mostrare interesse per altre criptovalute.

Il dominio dei Bitcoin è diminuito fino al 35% quando sono aumentati gli investimenti in altre criptovalute. Tuttavia, è risalito a quasi il 70% a partire dal 2018, quando altre criptovalute sono fallite.

Nel 2021, il dominio di Bitcoin ha iniziato a precipitare di nuovo con crescenti investimenti in altre criptovalute e notizie negative sul consumo di energia di Bitcoin e sul divieto della Cina. Nel complesso, la capitalizzazione di mercato di Bitcoin e la capitalizzazione di mercato totale del mercato delle criptovalute sono i principali influencer del dominio di Bitcoin.

Fluttuazione dei prezzi di Bitcoin

Il numeratore del rapporto di dominanza Bitcoin è la sua capitalizzazione di mercato. Il numero di Bitcoin circolanti è ragionevolmente costante e la sua crescita non sarà molto. Pertanto, il prezzo di Bitcoin è l’influenza più significativa sulla sua capitalizzazione di mercato.

In sostanza, la capitalizzazione di mercato di Bitcoin assomiglia e segue da vicino il movimento dei prezzi di Bitcoin. Quando il prezzo aumenta, la capitalizzazione di mercato aumenta proporzionalmente. Tuttavia, una tendenza al rialzo per la capitalizzazione di mercato non significa che la posizione dominante aumenterà. La capitalizzazione di mercato è un numeratore del suo rapporto. Pertanto, la velocità della capitalizzazione di mercato di Bitcoin si confronta con il secondo più grande influencer del suo rapporto di dominanza, la capitalizzazione di mercato degli altcoin.

Parting Shot

La dominanza Bitcoin o il rapporto di dominanza Bitcoin possono aiutarti a comprendere le tendenze nel mercato delle criptovalute. A seconda delle tendenze del rapporto e del prezzo di Bitcoin, un investitore o un trader può determinare se Bitcoin o altcoin hanno tendenze più forti. Nel complesso, indagare sulla dominanza di Bitcoin ti aiuterà a capire le condizioni del mercato delle criptovalute.