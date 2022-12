Cosa è e a cosa serve la visura catastale?

Cos’è la visura catastale?

Fra i documenti fondamentali per l’acquisto e la vendita di una abitazione (ma anche di un terreno o altri beni immobili) vi è la visura catastale. Ma in che cosa consiste?

La visura catastale consiste in un documento che viene rilasciato dall’Agenzia delle Entrate e che contiene una serie di informazioni fondamentali relativi ad un immobile (non solo abitazioni, ma anche terreni oppure fabbricati) in Italia, e che sono depositate al catasto.

A cosa serve avere la visura catastale? Questa documentazione consente di individuare la rendita del bene (utile, ad esempio, se si vuole acquistare una casa o un immobile), permette di conoscere chi sono i proprietari dell’unità immobiliare, e di avere altre informazioni catastali riferite al bene (dati anagrafici dei proprietari, dati grafici dei terreni e dei beni immobili, aggiornamenti, e via dicendo).

La visura catastale può essere chiesta a chiunque, anche non proprietari dell’immobile (quindi anche a titolo informativo da chi vuole avere ulteriori informazioni sull’immobile).

I dati contenuti nella visura: quali sono?

Abbiamo visto che questa documentazione è fondamentale per acquisire informazioni importanti su un determinato bene immobile.

Ma quali sono i dati contenuti in una visura catastale? I dati contenuti nella visura catastale sono i seguenti:

dati identificativi (quindi la sezione urbana e il foglio, la particella, il subalterno ed il comune);

i dati di classe (zona censuaria e categoria catastale, superficie, classe…)

altre informazioni utili e relative al bene immobile (come i dati del proprietario).

Per leggere accuratamente una visura catastale bisogna conoscere tutti i dati in essa contenuti, nonché il loro significato:

il foglio consiste nella parte di territorio del Comune occupata dal bene immobile;

il mappale, o particella, ovvero la rappresentazione del bene e delle sue pertinenze eventuali;

subalterno: identifica il bene immobile in maniera univoca;

classe: classificazione dei beni immobili in categoria A, B, C;

zona censuaria: si riferisce a quella parte del territorio del Comune dove la redditività dei beni immobili è la medesima;

consistenza: dimensione del bene in metri quadrati;

rendita: rendita catastale, a seconda del tipo di bene e della classe dello stesso.

Come richiedere una visura catastale online?

La visura catastale può essere richiesta in modalità diverse, fra cui anche la richiesta della visura catastale online che è molto comoda e veloce; la visura telematica può essere chiesta online da chiunque abbia interesse ad avere informazioni sul bene immobile.

Ad esempio è possibile chiederla:

presso l’Agenzia delle Entrate , attraverso un modulo di richiesta da presentare agli uffici della provincia. Il servizio non si paga se si è titolari dell’immobile o si hanno diritti reali di godimento sul bene sul quale si chiede la richiesta;

, attraverso un modulo di richiesta da presentare agli uffici della provincia. Il servizio non si paga se si è titolari dell’immobile o si hanno diritti reali di godimento sul bene sul quale si chiede la richiesta; alle Poste Italiane (servizio sportello amico);

(servizio sportello amico); online, all’Agenzia delle Entrate o per mezzo di altri servizi online (ad esempio attraverso questo servizio https://trovavisure.it/servizi/visura-catastale/) che consentono di accedere anche a pagamento, comodamente e velocemente, alla visura catastale, il tutto velocemente grazie a questi siti web che permettono di recuperare i documenti dell’immobile senza lunghe attese.

La ricerca della visura catastale può essere effettuata per immobile, per periodo temporale o per soggetto (ad esempio inserendo i dati anagrafici di un certo soggetto). La richiesta della visura telematica invece si effettua solo per soggetto o per immobile, visure della mappa o visure storiche.

Vi è anche la possibilità di chiedere la c.d. visura catastale storica, che richiede una serie di informazioni che sono relative alla storia dell’immobile (come chi sono stati i precedenti proprietari, eventuali fusioni con immobili e via dicendo.

In contrapposizione alla visura catastale storica, si parla anche di visura attuale, che invece è riferita solo allo stato attuale dell’immobile.