Cosa fare a Ferragosto a Roma: gli eventi e le mostre del 15 agosto 2022

Dopo la fatidica domanda “Cosa fai a Capodanno?”, arriva “Cosa fai a Ferragosto?”. Una domanda in grado di dividere gruppi, coppie e amicizie. Chi non sa dove andare, chi ha idee differenti e chi si ritrova all’ultimo senza un piano. Ecco, per non trasformare un giorno di festa in tensione abbiamo pensato a qualche programma per Agosto!

Cosa fare il 15 Agosto a Roma

Non è vero che Ferragosto si può passare solo ed esclusivamente al mare. Roma, è una meta decisamente da aggiungere nella lista. Si può approfittare della poca gente che c’è di solito per fare un giro della Capitale come non l’avete mai fatto!

Tour gratuito delle chiese barocche di Roma

Giardino degli Aranci

Visita al ghetto ebraico

Musei vaticani (gratis)

Villa Borghese

Tour gratuito Roma Imperiale

Tra le tantissime cose da fare, sicuramente non potete perdervi alcune di queste mostre:

Palazzo Barberini

Galleria Corsini: esibizione permanente

Galleria Colonna

Museo Nazionale Etrusco

E, non dimenticatevi, gli eventi serali che la Capitale non si fa sicuramente sfuggire!