Cosa fare a Pasquetta 2022 a Roma e nel Lazio: musei, eventi e cosa vedere il 18 aprile:

Si sta avvicinando il weekend di Pasqua e in molti si chiedono cosa fare il giorno del Lunedì dell’Angelo, anche noto come Pasquetta. Abbiamo così pensato a una serie di luoghi da poter visitare nella capitale. Ecco, perciò, qualche idea che toccherà sia Roma che la provincia. Dalle ville ai monumenti, passando per zone archeologiche: tante le proposte che vertono intorno alla capitale e che potranno essere scelte per passare una giornata unica e indimenticabile!

Leggi anche: Kinder Ferrero, allarme salmonella anche nei Schoko-Bons: ritirati in Italia

Idee per Pasquetta