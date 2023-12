Cosa fare a Roma il ponte dell’Immacolata

Arriva il ponte dell’Immacolata a Roma, tre giorni per dedicarsi al relax e portarsi avanti anche con lo shopping di Natale. Dall’8 dicembre la Capitale si illumina a festa con tante iniziative all’insegna del Santo Natale, dalle sagre enogastronomiche alle fiere del mercatino, dai laboratori per adulti e bambini fino alle visite guidate.

Il weekend dell’8, 9 e 10 dicembre raccoglie tantissimi eventi per tutti i gusti. Il Natale è alle porte e Roma si prepara ad accoglierlo con numerose iniziative che promettono di arricchire il ponte lungo dell’Immacolata.

Roma Chocolate 2023: prelibatezze per tutti i gusti dall’8 dicembre

Feste di Natale, vacanze, cenoni in famiglia ma anche degustazioni e tanti, tanti, dolci. Protagonista indiscusso del ponte dell’Immacolata è il cioccolato. Torna nella Capitale il “Roma Chocolate”, per l’edizione 2023 allestito al centro di Roma, a piazza Risorgimento.

Una passeggiata tra gli stand, aperti dalle ore 10.00 alle ore 22.00 dove si potranno assaggiare i migliori prodotti dagli artigiani del cioccolato: praline, cioccolatini, tavolette, ma anche decorazioni per l’albero di Natale, statuine per il presepe, torroni e tante idee regalo.

“Più Libri Più Liberi” dal 7 al 10 dicembre

Inaugurata il 7 dicembre, la Fiera della Piccola e Media Editoria è tornata a Roma e sarà a “La Nuvola dell’Eur” fino a domenica 10 dicembre. Ben 594 espositori e oltre 600 appuntamenti, incontri, tavole rotonde, reading, imperdibili spettacoli e laboratori per cinque giornate dedicate alla cultura. Una vera e propria festa del libro per tutti i gusti e per tutte le età.

Apertura straordinaria dell’antica Spezieria di Trastevere

Varchi una porta e sei nel Settecento! Nel cuore di Trastevere c’è la prima farmacia di Roma, l’antica spezieria di Santa Maria della Scala. L’antica Spezieria di Trastevere sarà visitabile in via del tutto straordinaria anche venerdì 8 dicembre, previa prenotazione del tour. Nata per rispondere alle necessità dei Carmelitani Scalzi, che si occupavano della coltivazione de “I Semplici” (medica simplex) divenne, nel corso del tempo, ad uso dei cittadini comuni. La sua fama nel tempo si accresceva fino ad attirare ambasciatori, cardinali e grandi personalità, tanto da ottenere l’appellativo di “farmacia dei papi”.

All’interno tutto è ancora rimasto intatto, come nel ‘700: i medicamenti dell’epoca, lo stampo per fare le ricette, un antico microscopio, mortai, alambicchi, vasi e bilance. Un luogo ove il tempo sembra essersi fermato e che conserva la testimonianza dell’evoluzione della scienza della botanica e della farmacia. Visita guidata a numero chiuso, maggiori info qui .

Giftland – La città del regalo

Un luogo dove trovare tutti i regali e vivere l’atmosfera magica del Natale con diversi giorni di anticipo. Questo sarà GIFTLAND – La città dei regalo, il più grande market di Natale di Roma che si terrà il 9 e 10 dicembre all’Ex Deposito Atac di Piazza Ragusa (entrata Via Tuscolana 179). La nostra idea è quella di richiamare centinaia di espositori da tutta Italia in un’area di 6 mila metri quadrati (condivisa con il Farmer’s Market) e di proporre il più grande assortimento di regali mai visto: Artigianato locale, Artisti e Illustratori, Vintage, Home Decor, Design e Stilisti, Vinili e Libri, Abbigliamento e giochi per bambini, Cosmesi Bio, Piante e Fiori. Maggiori info qui.

I 100 Presepi in Vaticano

Si riaccendono le luci sulle rappresentazioni della Natività con la VI edizione dell’Esposizione Internazionale 100 Presepi in Vaticano, promossa dal Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione e visitabile gratuitamente per l’intero periodo delle feste.

Come da tradizione, i presepi sono eseguiti con tecniche, stili e materiali diversi, dalla carta alla stoffa, dal sughero al legno, provengono da ogni parte del mondo e sono specchio di culture e tradizioni differenti. Ogni opera è un piccolo capolavoro realizzato con passione e cura, il frutto della fantasia e della creatività di artisti e artigiani presepisti. Tra gli espositori figurano però anche amatori, bambini, ragazzi delle scuole, enti nazionali e internazionali, ambasciate, ecc. A rendere ancora più suggestiva l’esposizione è lo scenario unico che accoglie i visitatori: piazza San Pietro e il grandioso colonnato progettato da Bernini. Maggiori info qui.

Il mercatino dell’artigianato “Ficus” al Massimo

A dicembre Ficus al Massimo – ormai celebre market delle eccellenze made in Italy – torna anche al Ponte dell’Immacolata. Il 9 e 10 dicembre dalle ore 10 alle 21, 90 espositori da tutta Italia, porteranno il loro mondo gentile tra le mura del Garum Museo della cucina, una location unica al mondo davanti al Circo Massimo, circondata da un’aura di magia e fascino.

Tra teste antiche e capitelli, in uno spazio mozzafiato i visitatori potranno perdersi tra oltre 1.000 idee regalo realizzate da sapienti ed originali artigiani selezionati con cura. Le sale del museo, ideato e voluto da Rossano Boscolo, chef, pasticcere e collezionista di fama mondiale, saranno il contesto perfetto per fare acquisti di Natale. Il pubblico sarà accolto da una magica atmosfera, tra luci soffuse, profumi di zenzero e cannella. Un market unico nel centro storico della Capitale, che unisce la promozione di prodotti di artigianato, design, piante, flower design, illustrazioni e luxury vintage in una location dove si respira l’aria di un glorioso passato.

Il camion di Babbo Natale di solidarietà firmato Coca cola

Il 10 dicembre 2023, farà tappa a Roma il tradizionale camion di Babbo Natale della Coca cola, con l’evento gratuito e prevede intrattenimento dalle 11 alle 21 nel Maximo Shopping Center, in Via Laurentina, 865. Nel villaggio di Natale vengono organizzate una serie di attività e anche quest’anno Coca-Cola ha rinnovato il suo sostegno a Banco Alimentare per aiutare chi è in difficoltà ed evitare gli sprechi alimentari. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa organizzazione onlus no profit e permetterà di donare oltre 1.5 milioni di pasti.

Laboratori gratuiti per bambini alla fattoria degli animali a Castel Fusano

Spazio anche per i bambini l’8 dicembre 2023 dalle ore 9 alle ore 17 con laboratori, fiera in fattoria, pony games, mamma kitchen e tanto altro a Castel Fusano. L’ingresso è gratuito per tutti e non necessita di prenotazione.

Marcia della pace nel III Municipio per adulti e bambini

Domenica 10 dicembre di terrà la Marcia della Pace del III Municipio. Il raduno avrà luogo dalle ore 9.30 presso i Portici di Via Monte Cervialto (ingresso dal civico 142), dove sarà allestita l’accoglienza con truccabimbi e bolle di sapone. La partecipazione è totalmente gratuita e il programma è il seguente:

– Ore 10.00, laboratorio creativo “Una mano per la Pace”: tutti i bambini potranno decorare la sagoma di una mano, simbolo di presenza, unione e solidarietà, da sventolare durante il cammino;

– Alle 11.00 partirà il corteo di bambini e genitori che, percorrendo le vie del quartiere, raggiungerà il Municipio di Piazza Sempione.;

– Ore 12.00 intrattenimento con musica e giochi di una volta. Tutti i partecipanti potranno scrivere un pensiero in favore della Pace.

Christmas World a Villa Borghese

Dal 2 Dicembre torna il Christmas World a Villa Borghese, lo storico parco di Roma farà da cornice ad un percorso espositivo di 50.000 mq che celebra le atmosfere natalizie delle città del mondo riprodotte con straordinaria maestria da artisti italiani. Maggiori info qui.

FRA’ – Fiera del Regalo Accessibile al Fusolab

Al Fusolab, palestra popolare all’Alessandrino, durante il Ponte dell’Immacolata si terrà la “Fra’ – fiera del regalo accessibile” giunge questanno alla sua ottava edizione, che si svolgera venerdi , sabato e domenica 8-9-10 dicembre 2023. Fra’ è la fiera che inaugura un nuovo modo di concepire il natale e che intende ribaltare tutto cio che di seriale e commerciale viene proposto al pubblico in questo periodo dell’anno.

L’iniziativa e suddivisa nelle aree food & beverage bio / autoproduzioni artigianali/ illustrazione & editoria / natura & benessere / articoli & giochi per bambini.

Fra’ è la prima fiera totalmente dedicata al regalo accessibile, perche ogni creazione, prodotto, libro o opera che e possibile trovare al Fra’ ha un costo minore/uguale a 50 euro. Inoltre promuove regali autoprodotti, perché quello che è esposto al Fra è interamente progettato, prodotto e confezionato dalle abili mani degli espositori. L’ingresso è libero, l’iniziativa si svolge in due spazi: nei 900mq del capannone del Fusolab (viale della bella villa 94) e al primo piano del centro commerciale Casilino (via casilina 1011) nella piazzetta dopo Azzurra sport.