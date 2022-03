Cosa fare a Roma nel weekend, idee ed eventi in programma sabato 5 e domenica 6 marzo 2022

Cosa fare a Roma questo primo fine settimana di marzo? Il Carnevale è passato e con esso gli eventi connessi, ma Roma è una città che ha ancora tanto da offrire. Ecco alcune proposte su cosa fare sabato 5 e domenica 6 marzo proprio nella capitale: manifestazioni culturali, mostre e molto altro! Scopriamole tutte.

Cosa fare a Roma sabato 5 e domenica 6 marzo

Come primo punto non possiamo esimerci dal ricordarvi che questa sarà la prima domenica del mese, perciò i musei civici saranno gratuiti, così come nelle aree archeologiche del Circo Massimo e del Mausoleo di Augusto. Ricordiamo che la prenotazione è obbligatoria. Proprio le mostre sono il cavallo di battaglia del periodo, ecco gli appuntamenti da non perdere.

Klimt. La Secessione e l’Italia in mostra a Palazzo Braschi

Questa mostra approfondirà tutta la pittura di Gustav Klimt, il suo stile e le sue caratteristiche. Si focalizzerà sul suo ruolo di co-fondatore della Secessione viennese e -elemento mai visto- farà un affondo sul suo rapporto con l’Italia. Troveranno spazio perciò i viaggi che ha fatto e tutti i suoi successi. Presenti, però, anche scultore e quadri di altri artisti, sempre appartenenti al periodo della Secessione viennese e influenzati da Klimt. La mostra si tiene a Palazzo Braschi.

Giacomo Boni. L’alba della modernità”, la mostra “diffusa” tra Palatino e Foro Romano

Giacomo Boni è stato un grande archeologo nel periodo a cavallo tra Ottocento e Novecento: nel Parco archeologico del Colosseo, perciò, sarà ospitata una mostra a lui dedicata. Un personalità eccezionale, un autodidatta che ha sviluppato nuovi metodi di scavo, restauro, documentazione e valorizzazione: si tratta di colui che ha disegnato l’attuale fisionomia come il Foro Romano e il Palatino.

“Cento anni di Pasolini” al Teatro Porta Portese

Quest’anno Pier Paolo Pasolini avrebbe compiuto 100 anni: in occasione del 5 marzo, perciò, al Teatro Porta Portese l’Abraxa Teatro racconterà il passato dell’artista. Sarà presentato “Who is me” a cura di e con Lucia Bendia, con il violoncellista Simone Sitta. L’evento ha ricevuto il sostegno dei fondi cultura del Municipio Roma XII.

Stefano Accorsi all’Ambra Jovinelli

“Azul Gioia, furia, fede y eterno amor” è lo spettacolo presentato da Stefano Accorsi all’Ambra Jovinelli. Tra gli interpreti anche Luciano Scarpa, Sasà Piedepalumbo, Luigi Sigillo. L’opera è scritta e diretta da Daniele Finzi Pasca. La storia racconta la vita di gente semplice, innamorata del pallone, dove quattro amici dovranno fare i conti con i ricordi e le proprie vite. L’amicizia è il collante del racconto.

Nissan JUKE Kiiro e il film The Batman

Arrivano in anteprima assoluta Juke Kiiro e The Batman: limited edition. Il nuovo JUKE Kiiro sarà in esposizione per la prima volta in Piazza della Repubblica a Roma. Il film, diretto da Matt Reeves, è uno degli eventi cinematografici più attesi del 2022 e ha un cast stellare.

Quattrozampeinfiera

Eventi anche per gli amici a 4 zampe, con l’omonima fiera. L’evento, ospitato alla Fiera di Roma, avrà anche una piscina con AquaDog, l’Agility e tanti esperti del settore che potranno aiutare chiunque abbia dubbi a proposito di cani o gatti. Inoltre sarà possibile vedere tante novità nel mercato dedicato agli amici pelosi.

Just the woman I am 2022

Ma lo sport non è da meno della cultura: partirà alle ore 10.30 del 6 marzo, nel parco dell’Università degli Studi Link Campus University (Via Casale di San Pio V, Roma) un programma di allenamento funzionale soft. Esercizio fisico ma non solo: anche momenti per illustrare la storia del casale, storica residenza pontificia del ‘500. Just the woman I am 2022 raccoglie i fondi per la ricerca universitaria sul cancro.

I Nomadi all’Auditorium Parco della Musica

Cultura, sport e… musica! All’Auditorium Parco della Musica il 5 marzo arrivano i Nomadi. Tappa del tour “Ma che film la vita”, a 30 anni dall’uscita dell’omonimo album. Ed è proprio vero: la vita ci sorprende come un film, e ognuno è protagonista della sua storia.

Yuman in concerto

Un live full band per il vincitore di Sanremo Giovani e partecipante a Sanremo Big, nonché vincitore del Premio Jannacci. Si terrà sabato 5 marzo all’Auditorium e sarà accompagnato da 5 musicisti. Tinte black che oscilleranno tra urban soul e funky. contemporaneo.

Altri appuntamenti

Ricordiamo la mostra Crazy – La follia nell’arte contemporanea, curata da Danilo Eccher, è ospitato al Chiostro del Bramante. Saranno presenti ben 21 artisti e 11 installazioni site-specific inedite. Sold out per il Balloon Museum al Pratibus District che chiuderà questo sabato. Infine la mostra La via delle api al Museo Civico di Zoologia è dedicata ai più piccoli.