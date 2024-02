Cosa mangiare la sera per mantenersi leggeri ed evitare il senso di pesantezza

La cena è il pasto della giornata che consente di rilassarsi davvero a tavola dopo una giornata trascorsa di corsa per lavoro e tra faccende domestiche e figli. Un momento importante nel quale oltre a soddisfare il gusto, finalmente è possibile rallentare i ritmi. Ma lasciarsi andare alle abbuffate sarebbe un errore sia per la salute sia per la dieta.

Non tutti sono capaci di trovare il giusto equilibrio tra relax e buon cibo, allora andiamo a scoprire quali sono le pietanze che è meglio consumare a fine giornata per concedersi una cena leggera, senza tralasciare i sapori. Non è proprio il caso di mangiare indiscriminatamente tutto quello che ci troviamo davanti se non si vuole incorrere in conseguenze sgradevoli sia per un buon sonno, sia per la salute fisica, ma anche per non arrivare sulla bilancia con qualche chilo in più. Allora per trovare il giusto menù serale è opportuno rivolgersi a professionisti del settore. I nutrizionisti, infatti, suggeriscono quali sono gli alimenti da prediligere per una cena leggera e gustosa.

Quali sono gli alimenti che danno senso di sazietà, ma non appesantiscono

Secondo gli esperti è opportuno scegliere tra prodotti che contengono proteine madre: pesce, pollo, tacchino, legumi, accompagnati da verdure anche in abbondanza. La combinazione è vincente sia per raggiungere il senso di sazietà, sia per ingerire alimenti che assicurano il giusto apporto nutrizionale, assumendo vitamine, minerali e i grassi ‘buoni’, quelli insaturi, che è possibile acquisire anche consumando cereali e frutta secca.

Ci sono alimenti che sarebbe meglio non mangiare a cena

Ci sono, di contro, alcuni cibi che sono sconsigliati nelle ore serali. Non si parla di tabù, né di negazione, perché tutti gli alimenti vanno consumati in maniera equilibrata, ma solo di un suggerimento che può, ovviamente, essere seguito o disatteso. Anche un buon primo piatto non va escluso a priori, basta che la porzione non sia eccessiva. Opportuno sarebbe non consumare cibi che contengono un alto contenuto di zuccheri, grassi e ricchi di sale. Una scelta quest’ultima utile ad avere una notte di sonno serena. Ed è sempre per questo motivo che si sconsiglia il consumo di caffè, cioccolato e alcol che hanno effetto eccitante. Si tratta, come spiegano gli esperti, di consigli utili a una buona qualità del riposo e a evitare aumenti di peso.