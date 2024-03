Cosa mangiavano a colazione gli antichi Romani? Non ci crederai mai come iniziavano la giornata

Anche per gli antichi romani la colazione era un pasto importante. È risaputo che stare a tavola per gli antichi romani era un rituale che soddisfaceva non solo la pancia e, quindi, il gusto, ma anche un modo per stare insieme e condividere un momento della giornata.

La colazione, anche detta ‘jentaculum’ dagli antichi romani, segnava un importante inizio di giornata nel quale la famiglia si incontrava per confrontarsi e consumare il primo pasto della giornata per consumare prevalentemente alimenti dolci. E tra i tanti cibi scelti c’era il miele che veniva utilizzato sul pane e nelle bevande. Ma non solo dolce a colazione, perché tra gli altri alimenti c’erano anche piatti salati e, non di meno anche formaggio fresco.

L’importanza della cucina nell’Antica Roma

Se l’Antica Roma ha segnato la cultura con i suoi capolavori, le sue opere d’arte, i suoi edifici, non di minore importanza è la tradizione culinaria dei nostri antenati. La cucina aveva un ruolo predominante e la colazione era molto più importante di quanto si possa pensare. Lo jentaculum era il primo appuntamento con la tavola da condividere con i familiari.

Quali erano i cibi preferiti a colazione

Tanti i cibi tra i quali scegliere e primo tra tutti il miele che veniva consumato preferibilmente sul pane, ma anche frutta fresca, generalmente di stagione, e per i benestanti c’era anche latte, biscotti, olive, uova, o anche gli avanzi della cena del giorno prima da mangiare freddi o anche scaldati. Insomma un pasto estremamente ricco nel quale venivano scelti soprattutto i prodotti della terra che loro stessi coltivavano.

L’importanza dello jentaculum per gli antichi romani

Ma, come accadeva anche in occasione degli altri pasti della giornata, la colazione aveva uno scopo conviviale. Un modo per iniziare la giornata scambiandosi idee, esperienze e progetti in vista degli impegni quotidiani. La tavola segnava indubbiamente un ruolo fondamentale per gli antichi romani. Un momento nel quale trovare il giusto equilibrio tra i doveri e i piaceri e in questi ultimi una posizione d’onore è sempre stata riservata al buon cibo.

Eppure la colazione rappresentava il pasto più leggero per i nostri avi che si riservavano le grandi abboffate a cena. L’esatto opposto di quello che viene consigliato oggi dagli esperti che si raccomandano una colazione abbondante, un pranzo non eccessivo e una cena leggera per non andare a letto appesantiti