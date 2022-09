Cosa posso regalare a mia figlia di 10 anni per il compleanno

Si avvicina il compleanno di tua figlia che compie 10 anni e non sai proprio cosa regalarle? Se vi trovate anche voi in questa situazione non disperate. Siete in buona compagnia. Tantissimi genitori infatti, giunti alla fatidica soglia di quest’età importante, non sanno bene come districarsi tra le miriadi di possibilità che oggi il mercato offre in relazione però ai gusti della propria bambina ormai quasi adolescente. Cosa fare dunque?

Bambina o già adolescente?

Il vero dilemma riguarda soprattutto la tipologia di regalo che si vuole andare a comprare. I dieci anni infatti, secondo gli esperti, segnano l’inizio della fase adolescenziale nei ragazzi e quindi il rischio è quello di andare a regalare un qualcosa destinato più “ai giovani adulti” che ad una bambina; ma in realtà esiste anche il rischio opposto: fare cioè un regalo troppo da “bimbi” ad una figlia che, magari, è già proiettata verso una nuova fase della propria vita. E tra questi due universi possono passare davvero anni luce. Insomma, c’è davvero da mettersi le mani nei capelli. Inoltre, solitamente, questa età coincide con quella di eventi particolari quali ad esempio la Comunione, per le famiglie cattoliche, che si sommano ai consueti appuntamenti come il compleanno o il Natale. E, perché no, anche un’occasione particolare come potrebbe essere un buon voto.

Come scegliere la giusta idea regalo

La prima cosa da fare allora, per venire a capo della “domanda da un milione di dollari” è procedere per step. Chiaramente il primo consiglio è quello di ascoltare la propria figlia: perché se è vero che a quell’età i desideri – soprattutto in tema di giocattoli – possono essere pressoché infiniti, c’è sempre quel prodotto o quell’articolo in cima ad un’ipotetica lista. L’osservazione poi è in grado di rispondere al quesito di cui sopra (bambina vs adolescente) restringendo ulteriormente il campo. Se ancora però i dubbi persistono il consiglio è quello di rivolgersi al web per vagliare possibilità a cui, magari, ancora non abbiamo pensato. Esistono tanti siti infatti che propongono diverse idee per regali di compleanno per una bambina di 10 anni (ma chiaramente possono essere utilizzate anche per altre occasioni) come ad esempio il portale Mammaesperta, le cui guide sono molto apprezzate. Il segreto infatti è quello di avere sempre il maggior numero di possibilità – e consigli – davanti a sé: in questo modo saremo sicuri di ridurre al minimo gli errori.