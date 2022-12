Cosa regalare a Natale spendendo poco: le idee per amici, fidanzati e bambini

Manca davvero poco a Natale e non tutti hanno già fatto tutti i regali per amici e parenti. Le prossime giornate saranno frenetiche. Le spese natalizie saranno una priorità di tanti. Ma resta sempre la solita domanda: cosa regalare spendendo poco? Andiamo a vedere tra diverse idee regalo per le quali basta spendere anche meno di 10 euro.

Dopo aver analizzato i gusti e gli interessi del destinatario del regalo allora potrai procedere a fare una cernita tra le varie possibilità. Non necessariamente serve spendere tanto per sorprendere qualcuno, può trattarsi di uno scherzo per sorridere in allegria, di un piccolo dono prezioso per chi lo riceve, di un pensiero personalizzato. Insomma non ci si deve perdere d’animo…

Tanti i regali possibili spendendo poco

Tra i tanti regali possibili spendendo poco ci sono: un portachiavi mamma o personalizzato Spotify, una scatola di tisane biologiche rilassanti, un supporto per lo smartphone, un calendario, un dispenser di post it, un set di matite colorate, un porta borse da armadio, borsa tracolla per cellulare, dei gratta e vinci, lucine decorative per fotografie con mollette.

Insomma la scelta è veramente vasta, non bisogna perdersi d’animo, per amanti di animali puoi pensare a una cuccia per gatti, per chi ama sport e fitness anche bande di resistenza, per chi ha problemi di postura anche un correttore posturale, per i più piccini anche una lampada arcobaleno, per persone smemorate è pensabile anche un quaderno delle password e per i più sbadati che rischiano di far cadere il cellulare danneggiandolo ci sono le custodie per smartphone o iphone.

Quelle elencate sono solo alcune delle idee per un pensierino simpatico, a volte divertente e altre anche utile da mettere sotto l’Albero di Natale. La possibilità di scegliere è davvero vasta.