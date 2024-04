Cosa si può piantare nell’orto a maggio? Lavori da fare e le semine

Ogni stagione dell’anno dà la possibilità di mettere a dimora piante specifiche, ma sicuramente la primavera, con il ritorno delle belle giornate, è quella più indicata a piantare nuovi arbusti, fiori, ma soprattutto ortaggi. Sono tanti gli amanti dell’orto che hanno predisposto per tempo il terreno in attesa del momento giusto per la piantumazione.

Alcune varietà di ortaggi vanno fatti crescere in vaso

Il mese di maggio dà la possibilità di iniziare a mettere a dimora alcune specifiche varietà di verdure, mentre altre vanno preparate proprio in questo periodo, per essere poi trapiantate nell’orto a giugno. A quest’ultima categoria appartengono il cavolfiore, la lattuga a cappuccio, il sedano, la scarola, il porro che bisognerà far crescere in vaso per trapiantarle a giugno, quando saranno più grandi e forti.

Alcune verdure sono pronte per essere interrate nell’orto

Questa preparazione non toglie che alcune verdure siano già pronte, nel mese di maggio, per essere interrate nell’orto. Tra le tante ci sono: la zucca, la verza, la cicoria, basilico, carote, cardo, cipolla, cetriolo, fagioli, fave, finocchi, meloni, anguria, melanzane, piselli, peperoni, pomodori, prezzemolo, rucola e zucchine.

Si intensificano le attività per i coltivatori

In questo allestimento di frutti e verdure nel giardino di casa ci sono, poi, alcune piantine che sono state preparate per tempo e solo ora sono pronte per essere interrate. Si tratta di fagiolini, peperoni, melanzane, zucche, pomodori, scarola, sedano, basilico, cardo, anguria, cavolo cappuccio, invidia riccia, coriandolo. Ma i lavori di svolgere in questo mese sono diversi. L’impegno crescere con il crescere delle piantine che sono state già state messe a dimora. I pomodori, ad esempio, così come i fagiolini richiedono il posizionamento di supporti sui quali possano crescere. Sempre ai pomodori vanno tagliati quei rametti laterali conosciuti come ‘femminette’. Non bisogna mai dimenticare di dare loro acqua e controllare che non ci siano insetti che stanno minando il raccolto.

Alcuni alberi da frutti vanno potati, mentre sarà anche il momento della raccolta di alcuni ortaggi

Diverso è per alcuni alberi da frutto come il ciliegio, il pesco, il susino e l’albicocco che proprio a maggio richiedono la ‘potatura verde’. Se l’impegno è iniziato per tempo, questo potrebbe essere anche il periodo buono per iniziare a raccogliere alcuni ‘frutti’: cetrioli, cipolle, lattuga, piselli, rucola, melanzane e peperoni, iniziando a darvi un assaggio dei sapori della vostra terra, oltre alla soddisfazione di essere stati voi gli artefici di tali risultati.