Cosa sono le assicurazioni sui finanziamenti e come funzionano?

Chiedere un prestito, soprattutto se il montante è elevato, è un impegno da non sottovalutare. Non solo è fondamentale essere sicuri di poter sostenere la rata mensile per evitare situazioni di sovraindebitamento o di insolvenza, ma è importante anche pensare a cosa succederà nello sfortunato caso di premorienza o perdita dell’impiego.

Per questo è sempre consigliabile inserire all’interno del prestito la copertura assicurativa, possibilmente per entrambe queste casistiche e per l’intera durata del finanziamento.

In questo articolo cercheremo di delineare come i principali tipi di finanziamento approcciano il tema assicurazione.

Prestito personale e assicurazione

Il prestito personale è la forma più comune di finanziamento, ma non sempre è la più vantaggiosa. Infatti, non prevede la copertura assicurativa, che può eventualmente essere pagata separatamente facendone richiesta, facendo lievitare il costo complessivo del prestito.

E queste polizze non sempre garantiscono la copertura per tutta la durata del finanziamento: un dettaglio a cui prestare molta attenzione!

I vantaggi del prestito personale in breve

rata di rimborso mensile a scelta del cliente

durata flessibile

è un prestito non finalizzato, quindi non è necessario motivare la propria richiesta

possono accedervi quasi tutti, a prescindere dall’impiego, anche se può essere necessario presentare un garante in alcuni casi

Cessione del Quinto e assicurazione

La cessione del quinto è il prestito la cura rata viene trattenuta direttamente da busta paga o pensione. Riservata esclusivamente a pensionati e dipendenti in possesso di un contratto a tempo indeterminato, la cessione del quinto include sempre nella rata la copertura assicurativa per tutta la durata del prestito. Si tratta, infatti, di una garanzia obbligatoria prevista dalla normativa vigente.

La cessione del quinto ha come unico “limite” l’importo della rata mensile, che non può essere superiore al quintodello stipendio e della pensione, caratteristica da cui il finanziamento prende il nome. Questo, in realtà, è un vantaggio per il cliente, in quanto rende il prestito più sostenibile.

I vantaggi della cessione del quinto in breve

tassi agevolati

convenzione INPS per i pensionati

rata fissa a tasso costante

assicurazione sempre inclusa

anche per segnalati al CRIF

L’assicurazione è un fattore da tenere in particolare considerazione soprattutto per i pensionati, perché è con l’avanzare dell’età che aumenta il rischio di premorienza. Con la cessione del quinto per i pensionati, in caso di morte prima della fine del finanziamento non resta nessun debito a carico degli eredi perché si attiva subito l’assicurazione, che salda completamente il debito residuo.

Questo è valido per l’intera durata del finanziamento. Nel caso del prestito personale, invece, è consigliabile leggere attentamente i termini e le condizioni per capire se sono previste delle esclusioni.

Come richiedere un finanziamento online

Richiedere un finanziamento online è piuttosto semplice, sia per quanto riguarda la cessione del quinto che il prestito personale. La maggior parte degli Istituti di Credito mette a disposizione dei propri clienti una procedura online per richiedere un preventivo gratuito e senza impegno o eventualmente di recarsi in agenzia per parlare di persona con il consulente.

E se il preventivo non mi piace?

Se il preventivo non ti soddisfa o gli interessi ti sembrano troppo alti non sei obbligato a fare nulla, i preventivi sono senza impegno e possono essere richiesti in modo completamente gratuito. Naturalmente, per correttezza verso la società che investe tempo e risorse, sarebbe meglio non chiedere un preventivo se già in partenza non si ha intenzione di procedere.

La firma digitale è davvero sicura?

Spesso, oltre al preventivo, c’è la possibilità di gestire tutta la pratica in modo digitale, firma del contratto inclusa. Questa modalità è sempre più diffusa e apprezzata dai clienti perché permette di accorciare le tempistiche. Oggi la firma digitale, soprattutto se con SPID, può essere considerata perfettamente sicura e ha lo stesso valore legale della firma tradizionale.