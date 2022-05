Cos’è il fantacalcio, come funziona e come si sta evolvendo

Il fantacalcio è un popolare e ormai potremmo dire storico gioco, un “fantasport” dove si creano e fanno crescere delle squadre virtuali nelle quali giocano campioni che vengono scelti in base alle loro prestazioni passate e sulla base di quelle future.

Più i giocatori della propria squadra faranno bene nelle partite reali, più aumenteranno i risultati della propria formazione nel torneo. In Italia questo gioco è un fenomeno di massa e come capita in questi casi ha saputo evolversi e cambiare nel corso del tempo, adattandosi a gusti, esigenze e tecnologie.

Wesorare, la prima community italiana dedicata a Sorare, il fantacalcio del futuro

Sorare è riuscito a fare una cosa per nulla scontata, rinnovare profondamente il gioco del Fantacalcio, dando ai suoi tanti appassionati nuovi approcci e stimoli. La community di Sorare Italia è in crescita e questo fa capire come stia aumentano l’interesse attorno a questa nuova modalità di gioco.

Nel tradizionale Fantacalcio si scelgono dalle liste i giocatori da includere nella propria rosa, in questa versione si vanno invece a collezionare le loro card, unendo dinamiche tipiche del Fantacalcio ad altre che vengono dal mondo dei collezionabili e dei card game.

Le carte inoltre sono “tokenizzate” si tratta infatti di NFT certificati dalla blockchain Ethereum e questo contribuisce a renderle interessanti e in alcuni casi preziose.

Non solo ogni carta rappresentando un giocatore può contribuire a rafforzare la propria formazione e quindi le opportunità di vittoria, ma ognuna di essa ha un suo valore e potrà essere acquistata, venduta o scambiata, generando un interessante e potenzialmente remunerativo mercato.

Cosa aspettarsi dal Fantacalcio nel futuro

Anni fa era comune giocare a Fantacalcio tra amici, usando carta e penna per appuntare nomi, formazioni e punteggi. Nel tempo si sono poi moltiplicati videogiochi, le app e le piattaforme online che hanno reso maggiormente digitale l’approccio al gioco, aprendo anche a nuove possibilità, come quella senza dubbio stimolante di sfidare giocatori che in realtà non si conoscono e magari vivono molto lontani tra di loro.

Senza dubbio se immaginiamo future evoluzioni del Fantacalcio queste passeranno tutte da Internet. Questo gioco ha sempre puntato molto sul confronto, la socialità, il divertimento, la condivisione di passioni e online questi aspetti possono essere amplificati al meglio.

Le più moderne tecnologie, come quella delle blockchain sono destinate a potenziare ulteriormente questi aspetti amplificandoli in modo rilevante. Il Fantacalcio del futuro saprà coinvolgere gli appassionati di oggi, ma di certo saprà anche attirare nuovi player.