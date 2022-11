Cosmetici naturali: trend di vendite positivo per i prodotti di Officina naturae

Nel settore della cosmetica naturale, si sta facendo notare Officina naturae grazie al trend di vendite in continua crescita: si tratta di un brand italiano di elevata qualità, con un’esperienza alle spalle di quindici anni, socialmente responsabile ed impegnato nella creazione di prodotti per la cura della persona e rispettosi dell’ambiente.

Il successo del marchio si spiega con la sempre maggiore consapevolezza dei consumatori sull’importanza di utilizzare sulla propria pelle cosmetici con ingredienti naturali o comunque realizzati mediante processi produttivi che abbiano un ridotto impatto sull’ecosistema.

Un cambiamento che è possibile notare anche attraverso i segnali che il nostro Pianeta giorno dopo sta lanciando, per esempio tramite gli sbalzi di temperatura improvvisi, le piogge torrenziali e lo scioglimento dei ghiacciai, che danno il senso di un equilibrio ambientale che è ormai arrivato a un punto di rottura.

Proprio questa mutata sensibilità, quindi, sta portando anche il mondo della cosmesi a cambiare completamente registro, puntando sempre più spesso su prodotti privi di sostanze chimiche potenzialmente irritanti per la pelle e dannose per l’ambiente, come per esempio i petrolati, sostanze derivanti dalla raffinazione del petrolio.

Officina naturae: il web come punto di riferimento per la cosmesi naturale

Se si sceglie di prendersi cura del proprio corpo mediante i prodotti di brand di riferimento del settore come Officina naturae è importante rivolgersi a canali di vendita specializzati nella vendita di cosmetici naturali.

Ne costituisce un esempio Pensoinverde.it, portale e-commerce green che mette a disposizione direttamente online un’ampia selezione di proposte di Officina naturae, tutte contraddistinte da prezzi piuttosto competitivi.

Affidandosi alle migliori realtà del settore anche la fase di selezione e dell’ordine del prodotto desiderato non mancano di rispettare l’ambiente: portali come pensoinverde.it, infatti, propongono siti a zero emissioni di carbonio e si propongono imballaggi del tutto privi di plastica, realizzati soltanto ricorrendo a scotch, carta e riempitivi da carta riciclata.

Perché scegliere i cosmetici naturali

Il primo vantaggio della cosmesi naturale è legato al fatto che i prodotti presentano come componenti ingredienti di qualità, sostanze pure e non alterate.

Spesso, per esempio, si possono trovare in commercio balsamo labbra formulati con mix di oli vegetali e burri – come l’olio di Lino, il burro di borragine, l’olio di ricino o di mandorle – che hanno una specifica azione esfoliante e nutriente. Per gli uomini, inoltre, sono disponibili detergenti, saponi e balsami solidi da utilizzare per la cura della barba con ingredienti 100% naturali, come per esempio l’avena o il burro di mango.

A beneficiare dell’utilizzo di prodotti naturali, poi, non è soltanto la pelle ma anche l’ambiente, visto che la produzione e la vendita di questi cosmetici ha un ridotto impatto sull’ecosistema.

La regione è legata al fatto che si fa uso di ingredienti naturali e biodegradabili attraverso processi che prevedono l’utilizzo di fonti rinnovabili oppure di natura artigianale, al fine di ridurre l’emissione di gas serra, una delle principali fonti di inquinamento.

A ciò si aggiunge l’impiego sempre più frequente, da parte delle aziende cosmetiche, di packaging plastic free, oppure con materiale riciclabile, per ridurre se non annullare l’accumulo di rifiuti.

Infine, la cosmetica naturale risponde ad ogni tipologia di esigenza: che si tratti di prodotti per la cura del viso, delle mani o, più in generale, del corpo, si trovano in commercio soluzioni ecosostenibili estremamente efficaci a prezzi accessibili, il tutto senza rinunciare ad un’ottima resa da un punto di vista estetico.