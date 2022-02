Covid, come sta la regina Elisabetta? Ultime notizie da Buckingham Palace

Niente da fare, il Covid colpisce tutti, non fa distinzione alcuna e in questi anni abbiamo imparato, purtroppo, a conoscerlo. Ora il virus è arrivato anche a Buckingham Palace: prima il principe Carlo che è risultato positivo ed è guarito in fretta, poi la Regina Elisabetta. E subito le attenzioni sono su Londra e sulla salute della sovrana, che però sembra non destare preoccupazione.

I’m sure I speak for everyone in wishing Her Majesty The Queen a swift recovery from Covid and a rapid return to vibrant good health. — Boris Johnson (@BorisJohnson) February 20, 2022

Come sta la Regina Elisabetta che è positiva al Covid?

La regina Elisabetta è positiva al Covid perché nei giorni scorsi è stata a contatto con il figlio, anche lui contagiato e fortunatamente guarito. Come fanno sapere da Buckingham Palace, i sintomi della sovrana sono leggeri, molto simili al raffreddore, e non fermeranno i suoi impegni. Anzi, la Regina continuerà a lavorare anche a 95 anni col Covid. Ricordiamo che ha ricevuto tre dosi di vaccino e che si spera possa guarire presto. Lei, intanto, continuerà ad adempiere ai suoi compiti meno impegnativi da Windsor anche in questi giorni, a dimostrazione che nulla è in grado di fermarla. Neanche il Coronavirus!