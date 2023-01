Creed Aventus: un’idea regalo perfetta per lui

Cosa può desiderare un uomo se non qualcosa che lo leghi alle grandi personalità del passato? Un tocco di eleganza e raffinatezza che possa richiamare il carisma di un grande statista quale Winston Churchill, il fascino del presidente John F. Kennedy, o la statura dell’imperatore Francesco Giuseppe. A ben vedere, questi grandi uomini, così come altri che si sono susseguiti nel corso degli ultimi 250 anni, hanno in comune qualcosa di più dell’importanza nei libri di storia; hanno in comune la preferenza per i profumi della linea Creed, creati su misura appositamente per uomini di gran calibro, e perfetti ancora oggi come idea regalo per un uomo che non senta di avere nulla di meno ai suoi illustri predecessori.

Breve storia del marchio Creed

Parlare di Creed significa parlare di profumi che sono stati creati appositamente per le case reali, per figure di spicco come la regina Vittoria o grandi statisti del calibro di primi ministri inglesi e presidenti USA. Una linea di profumi di così alto livello deve la sua nascita a James Henry Creed, le cui tecniche di lavorazione dei pregiati materiali necessari alla creazione di profumi sono state affinate e tramandate nel corso di 7 generazioni fino a oggi, in cui Creed Aventus domina tra tutte le eau de parfum per uomo, per la raffinatezza delle materie prime utilizzate e per l’audacia della fragranza che ne deriva.

In oltre 250 anni di storia, la sede principale del brand Creed si è spostata da Londra, sua città natale, a Parigi. Ovviamente, opera anche in territorio statunitense, e a Manhattan è presente un suo negozio. Ogni elemento di ciascun profumo della sua linea tradisce un gusto e una tecnica inarrivabili, che sfiorano da vicino la definizione di arte. Il tutto, all’interno di prodotti che restano comunque lussuosi e al contempo moderni, pur nel rispetto delle più sofisticate tecniche della tradizione.

Creed Aventus per uomini unici

Ogni profumo della linea Creed è unico, proprio in virtù della sua composizione, che prevede l’impiego di molti elementi naturali: la variazione del clima e delle stagioni porta dunque a piccole, sottili differenze dell’aroma e del colore dei prodotti utilizzati, da cui dipendono quelle impercettibili ma pur sempre presenti distinzioni tra un profumo Creed e l’altro. Anche per questo, si può essere certi che con il profumo Creed Aventus si stanno mettendo le mani su un prodotto di sicuro successo ed effetto, proprio in virtù dell’unicità e dell’irripetibilità della sua composizione.

A ispirare la formula di Creed Aventus è la figura storica di Napoleone Bonaparte, personaggio spesso discusso ma di sicuro fascino e di grande successo in numerosi campi, dalla guerra all’amore: non è dunque un caso che le note richiamino la forza e il successo, l’audacia e il coraggio, in un mix drammatico pensato per gli uomini più carismatici e di spessore.

Entrando nel merito della composizione, le sue note di testa prevedono ribes nero, mela Calville Blanc e bergamotto fresco con ananas. Rosa e gelsomino, patchouli e legno di betulla si combinano nel cuore, mentre muschio, vaniglia e ambra chiudono la composizione, che spicca dunque per complessità e per la sua lunga durata.

In conclusione, l’audacia dell’eau de parfum Creed Aventus non trascura una certa dose di raffinatezza, rendendosi così unica e ideale per un uomo di fascino e gran levatura: in breve, un’idea regalo da tenere assolutamente in considerazione.