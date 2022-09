Cristel Carrisi, chi è il marito Davor Luksic: età, figli, carriera, dove vive, famiglia e Instagram

Oggi, come ogni domenica, torna l’appuntamento con Verissimo, il salotto televisivo di Silvia Toffanin che appassiona, da anni ormai, migliaia e migliaia di telespettatori. Per la prima volta insieme Romina Power e le sue figlie Cristel e Romina Carrisi, nate dall’amore con Al Bano, si racconteranno a cuore aperto: dai loro successi al loro legame indissolubile.

Il matrimonio di Cristel Carrisi e Davor Luksic

Si chiama Davor Luksic ed è un imprenditore di successo, il secondo più ricco della Croazia, il marito di Cristel Carrisi, figlia di Al Bano e Romina Power. Non abbiamo molte informazioni sull’uomo, che dovrebbe avere circa 38 anni. I due si sono conosciuti a New York nel 2012 tramite un’amica in comune ed è stato subito colpo di fulmine: nel 2016, infatti, si sono sposati, in Salento.

I figli e l’amore grande

Dal loro amore sono nati tre figli: Kay Tyrone (nome del nonno di Cristel), Cassia Ylenia (che ricorda la sorella scomparsa diversi anni fa) e Ryo Ines, l’ultima arrivata e nata nel 2021. La famiglia vive a Zagabria, in Croazia. Ed è felice e unita come non mai.