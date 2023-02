Curiosità: le passioni dei piloti di Moto GP di ieri e di oggi

Lo sport è uno dei settori più appassionanti del mondo, specie per quanto riguarda quelli che uniscono motori, corsa e tanta suspense. Tra questi, il Moto GP ha saputo distinguersi per il suo universo affascinante e coinvolgente, tanto da essere seguito in ogni parte del mondo.

Coloro che rendono questo sport così emozionante, però, sono soprattutto i piloti; veri e propri eroi moderni che sfidano il limite delle loro capacità in sella a una moto, andando a velocità davvero impressionanti.

Ogni pilota di Moto GP ha la sua storia, il suo stile di guida e delle passioni personali che li distinguono e che spesso influenzano il modo in cui affrontano le gare e si rapportano con la propria moto.

Piloti Moto GP: i più famosi e le loro passioni

Uno dei piloti più amati, non solo in Italia ma in tutto il mondo, è sicuramente Valentino Rossi, ormai ritiratosi dalle competizioni ma il cui nome tarderà ad essere dimenticato.

Rossi è noto ovviamente per la sua passione per i motori che lo ha spinto, sin da giovane, a intraprendere la carriera di pilota.

Ma il suo spirito libero e curioso lo hanno portato molto spesso ad appassionarsi anche ad altri settori, specie quelli che riguardano l’automobilismo e il karting, organizzando talvolta delle gare amatoriali con altri colleghi piloti.

Valentino Rossi, inoltre, è anche un grande amante di motocross ed enduro, discipline che ancora pratica per tenersi in forma e per non perdere mai la giusta tecnica di guida.

Altro pilota molto amato dal pubblico e dagli sportivi è Marc Marquez, il cui talento lo ha portato a diventare diverse volte campione del mondo.

Ma i suoi interessi non si fermano alle moto; Marquez è infatti un grande appassionato di surf, che pratica durante il tempo libero e non manca mai di cimentarsi in acrobazie estreme con la sua moto al di fuori delle gare e delle competizioni ufficiali.

Tra i suoi sport preferiti, infine, c’è il calcio che segue sempre con grande fervore, specialmente quando c’è da tifare per la sua squadra del cuore, il Barcellona.

Altro nome degno di menzione nel mondo della Moto GP è quello di Andrea Dovizioso; quando non si allena per le gare ama ritagliarsi del tempo libero per seguire una delle sue grandi passioni: il ciclismo.

Ma lo sport non è l’unico ambito di cui è appassionato; Dovizioso è un grande estimatore della musica e infatti suona molto bene la chitarra, partecipando anche a concerti di beneficenza e dimostrando di essere, oltre a un grande sportivo, anche una persona di buon cuore.

La vita dei piloti del MotoGP al di fuori delle gare

Il mondo della Moto GP, come abbiamo visto, è pieno di sportivi brillanti che sono capaci di spingere la propria moto al limite delle loro possibilità.

Ogni sportivo che si rispetti, però, cerca sempre di ritagliarsi delle passioni al di fuori delle competizioni ufficiali. Molti di loro, infatti, non disdegnano gli svaghi con intrattenimenti musicali, spettacoli di vario genere o giochi online.

