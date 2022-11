Cyber Monday 2022: tutti gli smartphone, i pc e i tablet in offerta

Il Cyber Monday è il lunedì successivo al Black Friday, giorno dell’anno in cui è particolarmente conveniente acquistare prodotti tecnologici ed elettronici come smartphone, tv, tablet, PC e molti altro ancora.

Le offerte del Cyber Monday per smartphone, pc e tablet

Consuetudine nata sul web nel 2005, il “lunedì cibernetico” quest’anno cade il 28 novembre 2022. Dunque se hai necessità o il desiderio di acquistare un prodotto hi-tech quasi sicuramente il cyber monday è il giorno ideale per portarti a casa quanto scelto al miglior prezzo, perché tantissime saranno le offerte lanciate da negozi e portali di commercio elettronico, come per esempio, Amazon.

Per gli smartphone, il “Samsung Galaxy M33 5G Smartphone Android Display 6.6’’¹ FHD+ TFT LCD Batteria 5.000 mAh Quattro Fotocamere, Principale 50 MP, RAM 6GB Memoria Interna 128 GB, Green [Versione italiana] Esclusiva Amazon” al prezzo di 249 euro, con lo sconto del 27%. Poi, lo “Samsung Galaxy M23 5G Smartphone Android Display 6.6’’¹ FHD+ TFT LCD Batteria 5.000 mAh² Fotocamera principale 50MP, RAM 4GB Memoria interna 128 GB³, Light Blue [Versione italiana] Esclusiva Amazon”, al prezzo di 210,04 euro con il 30% di sconto.

Sempre per gli smartphone, lo “Xiaomi Redmi 9C Smartphone, 4GB+ 128GB, 6.53″ HD+ Dot Drop Display 5000mAh (typ), con Face Unlock AI, 13 MP, Tripla Fotocamera, Grigio (Midnight Grey)” a 138 euro. Per i pc portatili, il “Lenovo IdeaPad 3 Chromebook – Display 14″ FullHD IPS 1920×1080 (Processore Intel Celeron N4020, 64 GB eMMC, RAM 8 GB, WiFi 6, Chrome OS) – Platinum Grey – Esclusiva Amazon, 82C10027IX” a 219 euro, con il 37% di sconto.

Sempre per i portatili, il “MEDION Notebook PC Portatile E4251, Schermo 14” FHD, 1.3 Kg, Intel Celeron N4020,RAM 4 GB, SSD 128 GB, Windows 10 Home in S Mode” a 179 euro, con il 47% di sconto. L’HP 255 G8 Computer portatile 39,6 cm (15.6″) 1366 x 768 Pixel AMD 3000 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Home Nero co 2W1D7EA, al prezzo di 291 euro. Il “Tablet Fire HD 10 | 10,1″ (25,6 cm), 1080p Full HD, 32 GB, nero – con pubblicità” al prezzo di 99,99 euro, con lo sconto del 33%. Il “Nuovo tablet Fire 7, schermo da 7”, 16 GB (modello 2022), colore nero Con pubblicità”, al prezzo di 54,99 euro con il 31%.