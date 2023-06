Dai bikini crochet a quelli con laccetti, i 5 modelli di costume da donna per distinguersi anche sotto l’ombrellone

Siamo ormai pronti per archiviare la primavera e accogliere le belle giornate estive che ci attendono, sinonimo di giornate in riva al mare, al lago o a bordo piscina. Per essere impeccabili anche nel look da spiaggia, però, occorre farsi trovare pronte. È necessario informarsi su quei costumi da bagno che interpretano al meglio i trend della stagione 2023.

Dal classico bikini ai modelli impreziositi da lacci e fiocchetti, passando per versioni all’uncinetto o con grintosi pattern animalier. Passiamo immediatamente in rassegna le cinque proposte e i brand da non perdere.

Bikini nero, anche in spiaggia il total-black è un must-have

Se il little black dress rappresenta un capo immancabile in qualunque guardaroba femminile, possiamo affermare lo stesso anche per il costume da bagno nero. Minimal, semplice e sempre sublime, è in grado di mettere d’accordo le donne di tutto il mondo.

Una conferma? Viene sfoggiato da celebrities del calibro di Kim Kardashian e Miley Cyrus, ma anche dalla figlia della principessa di Monaco Charlotte Casiraghi. Si tratta, del resto, di un articolo elegante e senza tempo, perfetto per crogiolarsi al sole o a bordo piscina.

Ma quali sono i modelli su cui puntare? Super raffinato è il bikini V-Shaped In Econyl griffato United Colors of Benetton. Include uno slip dal taglio classico, piuttosto sgambato, e un reggiseno a triangolo con delicati volant. Più grintosa è la proposta del marchio Stradivarius, composta da brasiliana e top monospalla asimmetrico.

Monospalla o con cut-out, per il 2023 il costume intero è audace

Per quanto il classico costume intero rappresenti uno di quei capi beachwear sempre in voga e apprezzato dalle donne di tutto il mondo, oggi, viene rivisitato in versione più audace e sensuale. Dalle passerelle, infatti, giungono modelli monospalla, con sofisticati effetti vedo-non-vedo o audaci dettagli cut-out.

Non vuoi rinunciare allo stile nemmeno sotto l’ombrellone? Allora ti consigliamo il costume fucsia di Trendyol. Si tratta di un trikini, che lascia scoperta la schiena e una parte della pancia. È decorato, inoltre, con un’unica spallina con ruches. Ideale da accostare ad un pareo o ad una mini gonna in jeans, può trasformarsi in un look da giorno super glamour.

Via libera, naturalmente, anche a modelli colorati e dal sapore più esotico. Fra i brand che hanno inserito nelle proprie collezioni capi in linea con questo stile possiamo ricordare Desigual, Mango, Lovable e Guess. Anche il costume con cut-out di NA-KD rappresenta un’ottima opzione.

Via libera a bikini con fiocchi e lunghi laccetti

Ritorniamo al tema bikini. Per l’estate 2023 giungono, direttamente dagli anni 2000, i modelli arricchiti da fiocchi e lunghi lacci. Da regolare a proprio piacimento per ottenere un effetto più o meno audace, si dimostrano degli ottimi alleati per chiunque, poiché consentono di evidenziare la silhouette, rendendola più armonica. Non a caso, parliamo di una proposta che ha già riscosso l’apprezzamento di tantissime influencer e star dei social, fra cui Chiara Ferragni.

Tra i modelli di costume mare donna declinati in questo stile in vendita online s’incontrano molteplici alternative. Qualche esempio? Molto trendy è Patchwork griffato Pull&Bear. Nelle tonalità di giallo, rosa e marrone, può essere annodato alla pancia a proprio piacimento. Raffinato è anche il Floral, sempre dello stesso marchio, oppure ancora il bikini Guess fucsia e arancione.

Un suggerimento? È quello di indossare questa tipologia di costume soltanto quando la tintarella è già ben definita, per non rischiare di avere segni antiestetici e completamente diversi tra loro.

Ricercato e femminile, il costume crochet in stile anni ‘70

Quante prediligono costumi da bagno più ricercati, romantici e femminili, trovano nei modelli all’uncinetto la risposta perfetta alle proprie esigenze. Caratterizzati da un fascino che ricorda lo stile anni ’70, sono interpretati dai designer in chiavi piuttosto differenti. Alcuni sfruttano la texture crochet su tutta la superficie. Altri, invece, giocano sui dettagli e sugli inserti, ad esempio sui bordi o in corrispondenza delle cuciture.

Vuoi fare un vero e proprio tuffo nella fantastica epoca Seventies? Ideale, allora, è l’Onlflorence Crochet Beach di Only.Senza ferretto e in versione total-black, si allaccia al collo ed è completamente regolabile.

Decisamente più sofisticato è il bikini Bellona color off-white, firmato Cult Gaia. Il reggiseno ha la forma di un fiore, che avvolge delicatamente senza stringere. Più semplice è invece lo slip, a vita alta e piuttosto sgambato.

Bikini o intero non importa, il costume animalier è sempre una certezza

Non possiamo che concludere questa guida con un modello dedicato alle donne più audaci, che ha fatto la sua prima comparsa sulle passerelle di Christian Dior nel 1974. Parliamo del costume da bagno con stampa animalier.

Non importa che si tratti di un intero o di un bikini, con pattern zebrato, pitonato o leopardato: abbiamo di fronte un autentico evergreen, un capo che ha lasciato un segno indelebile nella storia del beachwear, una presenza immancabile in qualunque guardaroba femminile.

In cerca di idee? Onljune Cross Set di Only è un bikini leopardato composto da una mutanda a vita alta elasticizzata e da un top con spalline larghe, da annodare nella parte anteriore. Spazio, infine, anche a costumi interi, come quello zebrato nelle nuance di argento e bianco del brand Made in Italy Lovable.