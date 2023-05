Dai guanti Revo Full finger alla Linea Lifestyle, De Marchi: capi da ciclismo senza tempo

I ciclisti che vogliono dare forma a un nuovo outfit per vivere la passione per la propria bici possono puntare sulla proposta di De Marchi. L’impresa italiana, autentico punto di riferimento del settore da 77 anni, presenta capi unici ed iconici, sinonimo di comfort e performance, perfetti da indossare in qualunque stagione.

Fondata nel 1946 ed espressione di un’evoluzione spinta dal costante impulso verso l’innovazione tecnologica, De Marchi è un’azienda italiana che realizza capi di abbigliamento ciclismo, sinonimo di tecnicità e prestazioni. Gli articoli del marchio, iconici e caratterizzati da uno stile senza tempo, hanno vestito alcuni dei più celebri campioni di questo sport e continuano, ancora oggi, a rispondere alle necessità di ciclisti appassionati ed esploratori.

Gli indumenti e gli accessori firmati De Marchi riflettono alla perfezione la passione italiana. Soluzioni uniche, durature e performanti, distinte da un eccellente profilo qualitativo.

Tra i capi che hanno conquistato l’attenzione degli autentici amanti del ciclismo troviamo il Guanto Revo Full Finger, il guanto che rappresenta una vera e propria rivoluzione. È infatti il primo guanto in assoluto al mondo ad offrire una protezione a 360°.

Costituisce l’opzione ideale per affrontare ogni stagione. Dal punto di vista tecnico, è il risultato di una collaborazione in esclusiva assoluta con Elastic Interface. Sono guanti caratterizzati da estrema traspirabilità e leggerezza, ma allo stesso tempo controllo totale e un eccellente smorzamento delle vibrazioni, grazie a imbottiture a densità multipla.

A ciò si aggiunge il nuovo completo estivo, composto da maglia e pantaloncino, della Linea Performance. Il set estivo è un’importante novità lanciata nel mese di maggio 2023 per assicurare agli appassionati la soluzione perfetta per i mesi più caldi.

Incontriamo inoltre Linea Lifestyle, una serie di capi dedicati a tutti gli amanti del ciclismo ma che possono essere indossati in ogni frangente della quotidianità: in città, ufficio, tempo libero, ecc. Nell’ambito di questa sezione della proposta incontriamo Magenta Light Merino Jumper: capo composto al 100% da lana merino e superleggero, espressione del miglior artigianato italiano.

L’offerta annovera poi due linee che vanno a formare i volti di un unico brand. Da una parte s’incontrano i capi tecnici contemporanei della Linea Performance, di stile classico e senza tempo, dedicati al cycling; Dall’altra, nella collezione HERITAGE, si possono trovare le repliche ufficiali delle gloriose maglie che hanno fatto la storia del ciclismo.

De Marchi è la più antica azienda al mondo specializzata in abbigliamento ciclistico. Da sempre rappresenta un autorevole interprete del Made in Italy, espresso in una collezione che annovera ogni tipo di maglie da ciclismo, pantaloncini, giubbini, calzamaglie, gilet, giacche termiche, giacche antipioggia, guanti tecnici, completi da ciclismo e ed accessori.

In ben 77 anni di attività, molti dei più gloriosi campioni del mondo del ciclismo hanno indossato i capi del brand De Marchi, tra cui ricordiamo Louison Bobet, Fausto Coppi e Francesco Moser.

La proposta, dunque, si distingue per le elevate performance offerte. Ma l’elemento che più identifica i prodotti De Marchi è il fatto di essere riconosciuti come iconici. Attuali, moderni e raffinati, sono essenziali per affrontare al meglio le sfide del tempo. È semplice, infine, intuire perché “De Marchi è un classico sempre trendy”.

