Dalle trince forestali alle frese stradali, FAE produce veicoli e macchinari stradali, agricoli e forestali per semplificare ogni mansione

FAE è l’azienda leader a livello mondiale nella progettazione e produzione di testate per trattori, escavatori, minipale, veicoli speciali e di veicoli cingolati per lavorazioni forestali, agricole, stradali e lo sminamento. Attiva nel settore da oltre trent’anni, ponendo una grande attenzione nei confronti dell’innovazione tecnologica e della qualità costruttiva, garantisce macchinari affidabili e sinonimo di elevate prestazioni, concepiti per fare la differenza in qualunque contesto.

La gamma di soluzioni proposta da FAE comprende oltre 90 prodotti e 400 modelli, così da soddisfare le più diverse esigenze dei clienti. S’incontrano, in particolare, fresaceppi, diverse tipologie di trincia per trattore, trinciatutto forestale, frantumasassi, vari modelli di fresa forestale, stabilizzatrici, testate multifunzione per trattori, minipale, escavatori e veicoli speciali. A ciò si uniscono veicoli cingolati con cabina o radiocomandati.

La fresaceppi, ad esempio, è indicata per sminuzzare finemente ceppi e radici fino ad un metro di profondità. Trova applicazione in ambito agricolo, forestale, vivaistico, in giardini e parchi. I modelli visibili sul portale ufficiale www.fae-group.com sono diversi, da accoppiare a molteplici macchine operatrici come trattori, escavatori, minipale, veicoli cingolati e veicoli speciali. La scelta varia a seconda delle dimensioni dell’area da lavorare e alla tipologia di mansione da eseguire.

Per scoprire le specifiche tecniche e le applicazioni di utilizzo dei macchinari l’utente può consultare le dettagliate schede prodotto disponibili sul sito aziendale, completate da immagini e video. In aggiunta, per richiedere maggiori informazioni o ricevere una quotazione è sufficiente cliccare su “Richiedi Informazioni” e compilare l’apposito modulo online.

I macchinari FAE nascono per fare la differenza nel lavoro, in ogni contesto in cui vengono utilizzati e in qualunque condizione. Sono progettati con il massimo rigore, impiegando esclusivamente i migliori materiali e le tecnologie più avanzate. I valori che guidano l’azienda italiana, del resto, sono l’attenzione verso l’innovazione tecnologica e la qualità costruttiva.

La sede principale di FAE è situata a Fondo-Borgo D’Anaunia in Trentino. Dispone, inoltre, di sei filiali commerciali e di una vasta rete di rivenditori, che permettono di commercializzare i prodotti in tutto il mondo.

Per far fronte ad ogni necessità dei clienti, FAE fornisce un servizio di assistenza tecnica post-vendita conforme agli alti standard qualitativi che caratterizzano i prodotti. A ciò si unisce, infine, anche la nuova piattaforma FAE Online Support a disposizione dei migliori concessionari autorizzati dell’azienda che assicura immediatezza e praticità.

Iscriviti alla newsletter su www.fae-group.com e rimani aggiornato sulle caratteristiche dei prodotti FAE e sulle ultime novità dell’azienda.