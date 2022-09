Daniele Bartocci, chi è il giovane asso del giornalismo che si è sposato in diretta tv

Un matrimonio in diretta nazionale per il giovane pluripremiato giornalista Daniele Bartocci. Un fuoriclasse precoce, giovane asso del giornalismo noto al grande pubblico anche grazie alla conquista di prestigiosi premi di giornalismo e comunicazione. Dopo essere stato premiato alla Borsa Italiana di Milano in occasione di Innovation&Leadership Awards 2022, come Professionista dell’Anno Comunicazione e Giornalismo, e dopo il premio Renato Cesarini come miglior giornalista giovane e il premio Giornalismo World Masterchef Nip (Pizza d’Oro), ad attendere Daniele Bartocci è stata la ‘dura’ prova delle nozze. Un matrimonio andato in scena a fine luglio, con pranzo di gala ripreso in diretta nazionale radio e tv da Radio Studio Più. Christian Redox e Dj Sandy hanno dato vita a un lungo e divertente collegamento entrato di diritto nella storia della Dance Station d’Italia. Il tutto alla presenza di volti noti come Simone Bolognesi, primo uomo italiano di Belen ed ex Cavaliere di Uomini e Donne, e il Prof. Valerio Temperini, tra i più docenti più rilevanti dell’Università Politecnica delle Marche (Univpm). Si tratta del primo matrimonio trasmesso in diretta nella storia di Radio Studio Più, punto di riferimento del panorama radiofonico italiano.

Daniele Bartocci chi è: biografia e vita privata del giornalista gentleman

Daniele Bartocci nasce a Jesi (An) il 26 giugno 1989: domenica, 26 giugno 2022, ha festeggiato i suoi 33 anni a Forte dei Marmi, una delle mete da lui più amate. Daniele Bartocci consegue la laurea magistrale Univpm in Economia e Commercio con 110 e lode e viene eletto tra i migliori 16 neolaureati dell’intera Università Politecnica delle Marche nell’annata 2013. Inizia sin da bambino a scrivere per magazine, settimanali e quotidiani cartacei e online, rivestendo l’incarico di responsabile comunicazione in ambito sportivo. Dopo una lunga gavetta e un master in Digital Marketing e Comunicazione Sportiva, Daniele Bartocci comincia a sorpresa a vincere premi in quantità industriale in tutta Italia, divenendo uno dei più giovani e premiati giornalisti italiani. Uno dei primi il premio Overtime Festival come miglior articolo sportivo sul web in occasione del Festival Nazionale del Giornalismo e Racconto Sportivo. Quindi una serie di premi e riconoscimenti tra i più prestigiosi. Tra questi il premio Myllennium Awards condotto da Pierluigi Pardo (riservato ai migliori talenti millennials italiani) in ambito sportivo per due anni consecutivi (premiato dal Presidente Coni Giovanni Malagò, dal Ministro Sport e Politiche giovanili Vincenzo Spadafora), il premio Giovanni Arpino di Torino, il premio miglior blogger sportivo 2020 (Blog dell’Anno) e il premio di miglior giornalista giovane al Premio Renato Cesarini, oltre che il Premio Giornalista dell’Anno 2021 (Awards Le Fonti) e l’illustre Campania Terra Felix. Ha partecipato da docente, relatore, moderatore e ospite a vari master, seminari, convegni universitari e palinsesti sportivi: tra questi programmi tv di Telestense, Rtv38 a Firenze, Go-Tv (protagonista della puntata che ha visto il ritorno in tv a 91 anni di Emilio Fede), Tvrs, Rtl 102.5 e altri, seguendo da vicino i principali eventi sportivi come Gran Galà del Calcio Milano, Gran Galà Calcio Serie B, Vip Master, Olimpiadi del Cuore, Bobo Cup e svariate kermesse sportive e di lifestyle. Pochi mesi fa il giornalista Daniele Bartocci è stato premiato a Piazza Affari, alla Borsa Italiana di Milano, come Giornalista dell’Anno – Professionista dell’Anno Giornalismo e Comunicazione in occasione di Innovation&Leadership Le Fonti Awards riservato ai talenti nazionali e alle eccellenze italiane (vinto sia nel 2022 che nel 2021).

Daniele Bartocci Channel e Daniele Bartocci Blog: le cose da sapere sul giornalista

Il giornalista Daniele Bartocci è giudice del talent show televisivo King of Pizza su Sky e Canale Italia (unico programma tv interamente riservato al gourmet). Daniele Bartocci, anche se attivo sui suoi canali social (oltre 70.000 follower Instagram, tra i giovani giornalisti più seguiti e amati sul web) sembra essere una persona piuttosto riservata. Infatti non ama condividere troppi dettagli in merito alla sua vita privata e sentimentale, di cui uno dei pochi dati conosciuti al pubblico è appunto il suo matrimonio a fine luglio con una ragazza di nome Martina, con collegamento nazionale in tv e radio su Studio Più. Daniele Bartocci, oltre al mondo dello sport e lifestyle, ama anche il pianeta food, seguendo da vicino i più importanti eventi di settore come Tuttofood Milano e Sigep Rimini, lavorando nel contempo in una grande azienda agroalimentare. È stato celebrato come giovane talento anche da magazine come Forbes, Millionaire e Leonardo.

Daniele Bartocci ha un blog danielebartocci.com dove condivide curiosità, programmi ed eventi a cui partecipa, oltre a una vetrina personale www.danielebartoccichannel.it e la sua ultima creatura blog www.danielebartocciblog.it