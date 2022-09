Daniele Dal Moro al GF VIP: chi è, età, lavoro, Uomini e Donne, fidanzata, Instagram e foto

Daniele Dal Moro è ufficialmente un concorrente del GF Vip. Da subito il giovane veronese, figlio di un deputato del PD, non è passato inosservato per il suo fascino e il fisico palestrato. Dall’esordio a Uomini e Donne al Grande Fratello. Ecco tutto quello che sappiamo di lui.

Il lavoro come modello di Daniele Del Moro

Nato il 4 luglio 1990, Dal Moro è di Verona, lavora nell’azienda di pubblicità e marketing di famiglia e ha una sorella di 19 anni. Ha aperto un’attività nel campo finanziario insieme a un amico. All’ingresso al GF ha detto che vive da solo da quando aveva 17 anni e che non ha avuto molte donne nella sua vita. Eppure, ha provato a cercare la compagna ideale a Uomini e Donne, dove corteggiò Sonia Lorenzini.

Lavora anche nel mondo della moda: è infatti un modello molto apprezzato. Per quanto riguarda le esperienze televisive, ha partecipato al Grande Fratello 16 condotto da Barbara D’Urso, posizionandosi al terzo posto.

Accenni biografici

Nome : Daniele Dal Moro

: Daniele Dal Moro Padre : Gianni Dal Moro

: Gianni Dal Moro Professione : imprenditore e modello

: imprenditore e modello Data di nascita: 4 luglio 1990

4 luglio 1990 Età : 32 anni

: 32 anni Segno Zodiacale: Cancro

Cancro Luogo di nascita: Verona

Verona Altezza : 1,77 cm

: 1,77 cm Peso : 68 kg

: 68 kg Tatuaggi : nessuno

: nessuno Profilo Instagram ufficiale: @daniele_dal_moro

Il padre è Gian Pietro Dal Moro

Anche se vive da solo da quando ha 17 anni, Daniele ha un bel rapporto con i genitori. La mamma è un’imprenditrice mentre il padre è Gian Pietro Dal Moro, ex presidente dell’agenzia in cui lavora anche Daniele, e parlamentare. Insieme a Massimo Cacciari e Achille Variati è stato tra i principali fondatori del Associazione Insieme per il Veneto.

Dopo aver militato nella Margherita, nel 2009 è stato nominato da Enrico Letta capo della sua segreteria politica. Deputato della Repubblica Italiana nel collegio Verona – Vicenza – Padova – Rovigo, è stato componente della Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati e quindi Presidente Nazionale della Commissione di Garanzia del Partito Democratico.

Vita privata

Durante il GF16 si è avvicinato a Martina Nasoni ma i due non sono diventati una coppia. Lei era molto coinvolta ma Daniele è sempre rimasto sulle sue. Ha cercato la sua anima gemella anche a Uomini Donne, ma senza successo, per questo è ancora single. Durante il Grande Fratello si è avvicinato anche a Valentina Vignali. Alla fine Daniele Dal Moro è arrivato terzo.

Instagram

Daniele Dal Moro ha più di 150 mila followers su Instagram, @daniele_dal_moro. Condivide selfie e momenti del suo tempo libero compreso l’allenamento in palestra.