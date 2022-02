Data palindroma oggi 22 febbraio 2022: significato e quando sarà la prossima

Oggi 22 febbraio 2022 è una data palindroma. Non sarà sfuggito ai più attenti, ma anche ai più appassionati di numerologia, il fatto che la giornata odierna, se letta al contrario, restituisce il medesimo risulto: sempre 22 febbraio 2022. Ma questa particolarità ha un significato? Ecco cosa possiamo dire.

Cosa significa data palindroma oggi 22 febbraio 2022

Basta scrivere la data in formato numerico che il “gioco” salta subito all’occhio. Proviamoci: 22-02-22. Ecco qui che, come detto, anche partendo da destra verso sinistra otterremo sempre la stessa data, quella di oggi. Dal punto di vista lessicale il termine palindromo, che stamani abbiamo applicato a questa data, trae origine dal greco palin (indietro) e dramein (correre).

Letteralmente avremo “corsa all’indietro” o “che può essere percorso in entrambi i sensi”, da qui le applicazioni in vari campi, da quello letterale a quello numerico. In inglese la data palindroma viene indicata come Two’s Day, ovvero il “giorno del 2” che corrisponde come pronuncia a Tuesday, martedì, secondo giorno della settimana. La ripetizione del numero 2 può indicare invece confronto, dualità.

Quando sarà la prossima data palindroma

Benché si tratti di un evento abbastanza raro negli ultimi anni è capitato diverse volte di imbattersi in date palindrome. Eccone gli esempi:

12-02-2021

02-02-2020

21-02-2012

10-02-2001

Ma quando sarà la prossima? Per la prossima servirà aspettare diversi anni dato che ricapiterà soltanto il 29-02-2092.