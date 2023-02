De Marchi, iconici capi d’abbigliamento da ciclismo dall’inconfondibile stile italiano

Espressione di un percorso professionale inaugurato oltre 75 anni fa, spinto dall’impulso dell’innovazione, De Marchi è un’azienda italiana che realizza capi d’abbigliamento ciclismo senza tempo, sinonimo di una profonda passione. Il marchio ha contribuito come mai nessun’altro alla storia di questo sport, vestendo campioni e rispondendo alle esigenze di appassionati e ciclisti esploratori.

I capi firmati De Marchi, dai completi ciclismo ai pantaloncini estivi, rappresentano una ricercata sintesi tra forza dell’esperienza e continua attenzione verso l’innovazione. Si tratta di articoli unici, duraturi, performanti e caratterizzati da un eccellente profilo qualitativo.

L’offerta riflette alla perfezione la passione italiana. La proposta include, infatti, due linee che incarnano due volti di un brand unico, capace, da una parte, di dare forma a capi resistenti e senza tempo dedicati al cycling. Dall’altra, si incontra l’unicità della produzione di repliche ufficiali di maglie che hanno fatto la storia del ciclismo.

De Marchi, del resto, rappresenta un autorevole interprete del Made in Italy, perfettamente espresso in una selezione di articoli di cui fa parte abbigliamento ciclismo donna, gilet, calzamaglie, maglie termiche, giacche da ciclismo e molte altre alternative. Capacità produttive e valori sono i capisaldi della raffinata qualità italiana.

L’intera proposta si distingue per le performance elevate offerte. L’elemento che più caratterizza i prodotti firmati De Marchi, però, è l’essere riconosciuti come iconici. Inoltre, si dimostrano sempre attuali e indispensabili per affrontare al meglio gli effetti del tempo. Da ciò, è semplice comprendere perché “De Marchi è un classico che sa essere trendy”.

La realtà italiana, infatti, è la più antica azienda al mondo specializzata in abbigliamento ciclistico, attiva nel settore dal 1946. E nel corso delle sfide e delle vittorie più importanti della propria carriera, tantissimi campioni hanno indossato i capi firmati De Marchi, da Fausto Coppi a Francesco Moser.

Come scoprire le prerogative uniche dei capi d’abbigliamento più iconici del mondo del ciclismo? È semplice, grazie a www.demarchi.com.