Decorare la casa con oggetti d’antiquariato

Arredare la casa

Quando si tratta di decorare la casa, ci sono molti modi per farlo.

Uno dei più popolari è usare oggetti d’antiquariato, perché hanno un tocco vintage e si adattano bene a diversi tipi di arredamento.

In questa guida vedremo alcuni dei principali metodi per decorare la tua casa con gli oggetti d’antiquariato.

Scegliere elementi che abbiano uno specifico scopo

Il primo obiettivo è quello di creare un ambiente accogliente e confortevole, il secondo è quello di vivere in modo più consapevole.

Perché scegliere elementi che abbiano uno specifico scopo?

Perché non basta solo avere belle cose, ma bisogna anche saperle usare al meglio!

Innanzitutto c’è da dire che l’oggetto d’antiquariato può essere un pezzo di design o un oggetto dal valore storico-culturale.

Nel primo caso si tratta di qualcosa che è stato creato per essere valorizzato e venduto dopo la fine del suo utilizzo, nel secondo, invece, si tratta di qualcosa che ha fatto parte della nostra vita.

Creare il proprio stile in base al budget

Una casa arredata con mobili ed oggetti d’antiquariato è il sogno di molti, ma non sempre si dispone di un budget illimitato per poterla arredare.

Creare l’ambiente ideale in base alle proprie capacità economiche è possibile grazie a Antikeo.com negozio di antiquariato online.

In questo modo, infatti, è possibile acquistare gli oggetti desiderati a prezzi vantaggiosi e con facilità di trasporto e di montaggio.

Il primo passo per rinnovare la propria casa è quello di individuare gli elementi che desideriamo inserire nella nostra abitazione.

In questo modo sarà possibile creare una stanza dall’atmosfera calda ed accogliente, che sia in grado di far sentire a proprio agio chi vi entra.

Utilizzare i mobili come una gamma di colori e materiali che hanno già una storia

I mobili antichi sono caratterizzati da un design particolare e originale.

Alcuni sono realizzati in legno intagliato di alta qualità, altri sono invece realizzati in legno massiccio.

Ci sono anche modelli che presentano delle finiture laccate lucide o satinate.

I colori più comuni per gli arredamenti vintage sono il bianco, il nero e il beige.

Cercare oggetti che siano sia contemporanei che retrò

Uno dei trend più interessanti di quest’anno è il mix retrò-contemporaneo, cioè la possibilità di mettere insieme elementi dal sapore antico con altri moderni.

È una tendenza che tiene conto delle diverse fasi storiche e delle modalità di vita delle persone.

Ne troviamo un esempio in molte abitazioni, dove spesso troviamo mobili d’epoca ed elementi moderni.

Quando si tratta di decorare casa, questo mix può rivelarsi molto interessante perché dona all’ambiente un tocco personale e originale.

Creare un mosaico di oggetti diversi per creare equilibrio e armonia nella stanza

I mobili antichi sono spesso più belli di quelli moderni. Ma cosa fare se la nostra casa è già piena di mobili moderni?

La risposta è: creare un mosaico di oggetti diversi per creare equilibrio e armonia nella stanza.

Mentre il vecchio diventa nuovo, il nuovo diventa vecchio; così va il mondo.

Ma il bello di questo processo è che mentre l’antico viene rivisitato in modo creativo, la nuova generazione deve ancora essere inventata.

Perché non provare a dare un tocco di antico alla vostra casa?

La prima regola per fare questo è quella di non essere troppo ordinati nel modo in cui viene sistemato tutto.

Non deve essere tutto uniforme, ma deve anche avere un certo ordine.

Un’altra idea è quella di usare degli specchi per dare luce alla stanza e per farla sembrare più grande.

L’importante è non accostare specchi lisci con altri specchi lisci ma accostarli con specchi con bordi in metallo o altri materiali diversi, che aggiungeranno volume alla camera.