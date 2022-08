Diagramma ER: a cosa serve e gli ambiti di applicazione

Per la progettazione e la creazione di progetti o banche dati, il diagramma ER è lo strumento più efficace e innovativo. Viene sviluppato per mezzo di software e piattaforme specifiche, come EdrawMax, che si serve anche di un ampio insieme di elementi proprio per consentire la realizzazione di diagrammi complessi e tecnici. Si tratta di un programma che offre innumerevoli vantaggi e caratteristiche flessibili e vantaggiose. Ogni diagramma ER fornisce informazioni poiché è composto da entità, che descrivono perfettamente l’ambito di applicazione, come la ricerca e l’istruzione.

Diagramma ER: di cosa si tratta

Un diagramma ER (entità relazione) è un tipo di diagramma di flusso che rappresenta le entità, ossia le persone, gli oggetti o i concetti, in relazione tra loro in un sistema. Sono particolarmente utili per la progettazione o l’esecuzione di debug di database relazionali nell’ambito professionale dell’ingegneria del software, dell’informatica aziendale, della ricerca e dell’istruzione. I simboli per diagrammi ER costituiscono tale modello, e sono diamanti, rettangoli, ovali o linee di collegamento, simboli impiegati per rappresentare connessioni tra entità, relazioni e le loro caratteristiche.

I diagrammi ER sono generalmente disegnati con tre livelli di dettaglio: il modello di dati concettuale (la visualizzazione di livello più avanzato che contiene meno informazioni), quello di dati logico (composto da più dettagli) e dei dati fisico (mostra i dettagli tecnologici sufficienti per la produzione e lo sviluppo di un database effettivo).

Ambiti di utilizzo del diagramma ER

Il diagramma ER può essere usato in differenti ambiti professionali, da quello scolastico a quello ospedaliero o bancario. Viene impiegato principalmente per la progettazione di database relazionali in termini di regole logiche e di business e di tecnologia specifica da sviluppare, per la risoluzione di problematiche del database (nella logica e nella distribuzione), per i sistemi informativi aziendali (più specificatamente per l’elaborazione e l’analisi di database relazionali usati nei processi aziendali), per l’istruzione nell’ambito della memorizzazione delle informazioni a scopo educativo, e per la ricerca.

Esistono diverse categorie di modelli ER, uno di questi è il diagramma ER per sistemi bancari, che presenta varie entità, ossia l’utente, il conto, la transazione, il pagamento ed il personale, oppure i dati di un cliente, la sua carta di credito, il conto e i prestiti.

Altro esempio è il diagramma ER per il sistema di gestione ospedaliera, che aiuta effettivamente ad ottenere un controllo efficiente dell’assistenza sanitaria e a completare il lavoro degli operatori sanitari. Le entità principali di un diagramma ER incentrato su questo campo possono essere pazienti, medici e test riferito a esami fatti da ogni utente che visita l’ospedale.

Ci sono pure diagrammi ER per il sistema di gestione di una biblioteca, composti da varie entità come ebook, autori, notizie, libri, pubblicazioni, lingue, facoltà, utenti che visitano la biblioteca, o esistono anche quelli per database universitario.

Alcuni software di diagrammi ER

Sul mercato esistono alcuni software di diagrammi ER, che permettono di elaborare tali modelli con le entità desiderate. Alcuni di questi sono Lucidchart, Xmind e EdrawMax. I primi sono potenti ed efficienti, ma non proprio alla portata dei meno esperti per la presenza di funzionalità più avanzate. EdrawMax invece è una piattaforma molto utilizzata e innovativa, poiché nonostante esistano molte funzioni al proprio interno è adatta ai principianti, è di semplice impiego, è economica e multifunzionale. Presenta molte comodità e vantaggi, fornendo oltre 280 tipi di diagrammi. EdrawMax ha l’obiettivo principale di aiutare anche gli utenti più esigenti nella realizzazione di diagrammi, infografiche, mappe mentali, schemi e organigrammi molto professionali, in modo facile e intuitivo per mezzo di un’interfaccia che si distingue nettamente dalla concorrenza. Si tratta dunque di un software multipiattaforma che si rivolge ad un pubblico specifico composto da artisti, architetti, studenti, designers e lavoratori accademici. EdrawMax è stato sviluppato dall’azienda produttrice Wondershare, che sviluppa programmi per facilitare la creazione di grafici, diagrammi e strumenti per facilitare le aziende a svolgere le proprie mansioni, ma non solo. Si caratterizza per la sua flessibilità, efficienza e creatività, grazie alle quali realizza produzioni di qualità alla portata di tutti.

Come disegnare i diagrammi ER con EdrawMax

Come accennato in precedenza, EdrawMax è uno dei software migliori che può essere utilizzato per disegnare una moltitudine di diagrammi, tra cui il modello ER. Per farlo, occorre aprire il programma a cui si accede alla schermata principale, da cui scegliere la tipologia di lavoro da creare. I preset sono centinaia e adatti a chiunque, per cui si potrà trovare qualcosa di appropriato a seconda del risultato finale da ottenere, sia che si tratti di uno schema di ingegneria, di un grafico organizzativo o della piantina di un edificio. Grazie a un vasto set di strumenti, EdrawMax risulta essere innovativo e perfetto per la progettazione di banche dati e per l’elaborazione di diagrammi ER su sistema operativo Windows e Mac.

Si serve inoltre di simboli per rappresentare un vasto insieme di caratteri come entità, collegamenti, attributi, utenti, tipi, didascalie, confini, eventi, nuvole. Occorre innanzitutto guardare tutte le entità del sistema e identificarle, inserendole in rettangoli e nominandole. Bisogna successivamente capire la relazione tra i differenti elementi e dopo averle analizzate, si devono collegare tra loro con delle linee, menzionando la loro connessione con l’uso di un simbolo, ossia un diamante in mezzo. Infine è necessario completare il diagramma con l’aggiunta di attributi per ogni entità, assicurandosi di ricordare i nomi dati, che devono essere significativi e comprensibili.