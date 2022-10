Digitalizzazione in ambito logistico: le tecnologie che hanno cambiato il settore

La tecnologia fa ormai parte della nostra vita e abbraccia ogni ambito del nostro quotidiano, non soltanto nella sfera privata ma anche e soprattutto in quella lavorativa. Nell’ambito della logistica, ad esempio, gli effetti della digitalizzazione si sono fatti particolarmente sentire e hanno migliorato non soltanto la vita dei lavoratori, ma anche quella dei datori di lavoro.

È infatti ormai comune sentire parlare di logistica 5.0, vale a dire la logistica del futuro supportata da strumenti tecnologici che velocizzano e ottimizzano il lavoro umano e permettono di innalzare la produttività delle aziende.

Basti pensare ad esempio a dispositivi molto semplici ma allo stesso tempo molto funzionali, come i computer palmari portatili, che permettono di comunicare velocemente, di tracciare e di etichettare velocemente e con precisione tutte le merci, snellendo così le operazioni e ottimizzando le prestazioni.

La digitalizzazione del lavoro e della logistica è stata possibile anche grazie ad altre attività che si sono sviluppate e specializzate nel tempo proprio nella produzione di supporti tecnologici al servizio delle aziende e del commercio.

Ma vediamo più nello specifico quali sono le tecnologie e le innovazioni che hanno reso il settore logistico più all’avanguardia e al passo con i tempi.

Le tecnologie e le soluzioni digitali nella logistica

Ricorrere a mezzi tecnologici e all’avanguardia in ambito logistico si traduce nel pratico in una gestione più intelligente e automatica di dati, merci e workflow aziendale, ma anche delle consegne stesse che diventano così più veloci e precise. Il che va, chiaramente, anche a vantaggio del consumatore.

Quella che viene definita come Quarta rivoluzione industriale è ormai già qui e diventa quindi obbligatorio mettersi al passo con i tempi e modernizzarsi il più possibile anche in ambito lavorativo. Ecco perché molte sono le soluzioni digitali che vengono già da ora adottate in ambito logistico. Ad esempio: