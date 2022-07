Diventa ancora più entusiasta di FIFA ai giochi digitali

Il nuovo gioco FIFA è dietro l’angolo con l’uscita di FIFA 23 nei prossimi mesi. L’unico modo per godersi ancora di più il titolo in questione una volta uscito è sfruttare il marketplace preferito dai giocatori: Eneba. Il gioco stesso sarà disponibile non appena arriverà sugli scaffali virtuali per il preordine, come sempre, il marketplace sarà anche pronto a venderti punti FUT e qualsiasi altra cosa di cui potresti aver bisogno per migliorare la tua esperienza di gioco.

Pronto per il riscaldamento?

FIFA 23 dovrebbe essere rilasciato intorno all’ultima settimana di settembre o la prima settimana di ottobre, o almeno è così che ci hanno abituati negli ultimi anni. Anche se non ci sono ancora molte informazioni sul gioco, puoi sempre aspettarti che il titolo sia ancora più realistico e ancora più divertente rispetto alla versione precedente. Tutte le tue modalità di gioco preferite stanno sicuramente tornando in auge con i FIFA Points che sono ancora disponibili per alleggerire la tua fatica nella ricerca per formare la squadra definitiva.

Il gioco dovrebbe essere rilasciato su molte piattaforme, tra cui Windows, PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X|S e persino Nintendo Switch, che spesso viene dimenticata quando si tratta di questo tipo di giochi.

Divertiti con FIFA su Nintendo Switch

Nintendo Switch non è veloce o potente come le console di nuova generazione, quindi potresti aspettarti che non sia in grado di eseguire un gioco avanzato come FIFA 23, ma è più che in grado di farlo. Per quanto riguarda la preparazione per la tua nuova esperienza FIFA sulla console Nintendo Switch, ci sono alcune cose che dovresti considerare.

Sfogliare i marketplace digitali per un buon affare riguardante le Nintendo card è qualcosa che potrebbe valerne la pena, poiché a volte potrai ottenere delle offerte incredibili su queste carte e pagare molto meno della somma di denaro che viene aggiunta al tuo account Nintendo. Questo denaro può quindi essere utilizzato per procurarti una copia del nuovo FIFA non appena sarà disponibile, essendo anche uno degli unici modi per risparmiare sull’acquisto di nuove versioni.

Se non sei ancora abbonato, dovresti considerare anche un abbonamento Nintendo Online. Non è un segreto che giocare a FIFA può essere molto più divertente se giochi contro altri giocatori online e per accedere al gioco online è necessario un abbonamento Nintendo Switch Online attivo. Considerando che è anche l’abbonamento più economico tra tutte le principali console e il fatto che ottieni un sacco di altri vantaggi e chicche per i tuoi soldi, è un affare da non perdere assolutamente!

È arrivato il momento della FIFA mania, come ogni anno. L’uscita del loro ultimo titolo si sta avvicinando così tanto che puoi già immaginare di goderti il ​​meglio di ciò che i giochi sportivi hanno da offrire e l’unico modo per migliorarlo è sfruttare al massimo le possibilità del gioco. Non perdere l’occasione di prepararti per la stagione di FIFA!