Domenica In, che imbarazzo nello studio per Maria Venier

Uno dei programmi più seguiti dagli italiani nel corso del weekend è indubbiamente Domenica In. Si tratta, in fin dei conti, di uno tra i programmi più storici della ben nota emittente pubblica, che ha sempre ottenuto dei buoni ascolti.

L’ultima puntata, però, ha riservato più di qualche polemica e discussione, soprattutto per via dell’ospitata di Loredana Lecciso, che è stata intervista in una lunga chiacchierata dalla conduttrice Maria Venier. Ebbene, le cose non sono andate proprio benissimo, come evidenziato su www.baritalianews.it , dato che è arrivata una diffida nientemeno che da Romina Power, la ex moglie di Albano.

Cosa è successo a Domenica In

Non è la prima volta che scoppiano le polemiche nel noto programma che va in onda ogni domenica su Rai Uno, però stavolta il limite potrebbe essere stato superato. Insomma, a quanto pare non c’era nulla di programmato e quello che è successo non era stato messo in preventivo nemmeno dagli autori oltre che dalla conduttrice Maria Venier.

Tra i vari ospiti della puntata, infatti, c’era anche Loredana Lecciso, ovvero quella che è attualmente la compagna del cantante Albano Carrisi. Ebbene, l’intervista ha messo in luce una serie di aspetti e di argomenti piuttosto succulenti e interessanti. La chiacchierata, però, ha preso a un certo punto una piega del tutto sbagliata, visto che la compagna di Albano, la Lecciso, è stata protagonista di una gaffe veramente pessima.

Cosa ha combinato la Lecciso nell’ospitata dalla Venier

Durante la chiacchierata tra la Lecciso e Mara Venier, inevitabilmente si è finiti a parlare della storia d’amore, oltre che della carriera della ben nota showgirl. Ebbene, a un certo punto la Lecciso ha voluto esprimere la sua opinione sul filmato d’apertura che la Venier le aveva dedicato, in cui si vede Albano Carrisi che spende parole decisamente al miele e molto romantiche nei confronti della bella Loredana.

Quest’ultima è rimasta molto contenta di quelle parole, mettendo in evidenza quanto fosse felice e soddisfatta che Albano le abbia proferite a lei, sottolineando come avesse bisogno della sua presenza, puntando il dito proprio a quel periodo in cui Albano ha deciso di separarsi da Romina Power, ovvero la sua ex moglie.

Un’uscita piuttosto infelice e incauta quella della Lecciso: Mara Venier si è subita accorta che la showgirl aveva commesso una gaffe ed è intervenuta, mettendo in evidenza come non avrebbe più dovuto nominare la Power, dal momento che aveva ricevuto una vera e propria diffida da parte dell’ex moglie del ben noto cantante di origini pugliesi.

Ebbene, la Lecciso, a sentire quelle parole pronunciate da Mara Venier ha reagito in modo piuttosto stranito, chiedendosi probabilmente il motivo di tali affermazioni. La conduttrice di Domenica In ha ribadito di aver ricevuto una diffida a pronunciare il nome di Romina ed è questa la ragione per cui serve evitare di inserire in qualsivoglia discorso.

Successivamente, la Venier non ha mancato di fare anche gli auguri di buon compleanno sempre rivolgendosi a Romina Power, anche se certe parole, legate ovviamente alla diffida che è arrivata al programma, sono sembrate piuttosto cariche di amarezza.

Come si può facilmente intuire, dopo pochissimo la Lecciso ha capito di aver commesso a tutti gli effetti una gaffe e si è affrettata a scusarsi. Non solo, dal momento che ha agiunto pure di essere del tutto mortificata dal momento che non voleva dare fastidio al programma stesso e tantomeno alla sua conduttrice Mara Venier. Ad ogni modo, la Lecciso subito dopo non ha perso tempo per tirare un’altra frecciatina alla Power, sottolineando di voler fare gli auguri di compleanno a suo padre, che compiva gli anni quel giorno, preferendo chiaramente farli a lui piuttosto che all’ex consorte di Albano.