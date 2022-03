Dopo un inverno asciutto ci aspetta un’estate piovosa? Gli esperti meteo rispondono

Meteo estate: cosa accadrà? Ci saranno piogge? Questo è il timore di tanti italiani: l’assenza di pioggia e neve nell’inverno potrebbe tradursi in abbondanti acquazzoni estivi? Tranquillizziamo subito i cittadini: raramente, nelle tendenze stagionali, vige la regola della compensazione.

Cambiamenti climatici: ecco i motivi

Questo inverno abbiamo assistito a una situazione piuttosto insolita su gran parte dell’Italia: temperature sopra la media e assenza di precipitazioni sono ciò che hanno allarmato maggiormente. Ma come mai è accaduto tutto ciò? Senza entrare troppo nel dettaglio, si è trattata di una disposizione pressoria nota come blocco atmosferico, che si identifica come un abolla anticiclonica che staziona per molto tempo in un’ampia zona.

Il cambiamento nel 2000

Non si tratta, però, di qualcosa di nuovo. Sono ben 50 anni che in Europa meridionale (compresa l’Italia) sono aumentate le condizioni siccitose. Ma come mai ciò è successo? I fattori, in verità, sono diversi. C’è da dire che è all’inizio del 2000 che c’è stata una transizione importante. Prima di tale data la siccità era dovuta principalmente a un’evaporazione al di sopra del normale: ciò portava anche a temperature sopra la media. In seguito, invece, la siccità è divenuta legata a un mutamento nella distribuzione temporale delle precipitazioni: negli ultimi 20 anni, infatti, abbiamo avuto alternanza tra precipitazioni intensissime e periodi secchi (che si sono allungati a poco a poco).

Meteo estate: ecco cosa accadrà

A questo punto viene da domandarsi: e quest’estate? Tanto dipenderà dall’anticiclone africano. Sono infanti le ondate d’aria provenienti dal Nord Africa, recentemente, a incidere maggiormente sulle temperature dell’Italia. Parrebbe che all’inizio di questa estate, a giugno, ci saranno temperature molto alte, fin oltre i 2 °C, specialmente nel Centro-Nord.

