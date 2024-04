Dove andare per il ponte del 25 aprile 2024: viaggi last minute (anche a basso costo) | La guida

Dopo le vacanze di Pasqua arriva un’altra occasione ghiotta per tutti coloro che da soli o in famiglia scelgono di partire alla volta di nuove località da visitare. Un ponte lungo quello del 25 aprile, per chi può usufruirne. Da giovedì a domenica possono essere quattro giorni da trascorrere in vacanza e non solo scegliendo destinazioni italiane, ma anche europee e, non di meno, nel resto del mondo. Per l’occasione sono tanti i pacchetti messi a disposizione dei viaggiatori con le valigie pronte a prendere il largo approfittando dei giorni di riposo.

Un lungo ponte nel quale scegliere tra molteplici destinazioni

Che sia su una spiaggia o in una città d’arte o anche in visita a una capitale europea, è possibile trovare occasioni per tutte le tasche. Da Roma, Firenze o Venezia così piene di storia e opere d’arte da scoprire, la scelta delle città d’arte è sempre una garanzia. Ma c’è anche chi desidera concedersi un’immersione nella natura, scegliendo località di campagna che siano vicino a un lago o magari a un fiume. Non di meno, proprio per quattro giorni di relax completo si può anche optare per una vacanza alle terme, per lasciarsi coccolare in un centro benessere.

Un tuffo nella natura

Chi preferisce la natura può optare per il Camping Village Orlando in Chianti che offre piscina, mini piscina con idromassaggio, impianti sportivi, ristorante pizzeria, bar, minimarket e anche tante iniziative di animazione curate dallo staff. Ma anche sul Lago di Garda ci sono offerte concorrenziali in alberghi che offrono tutti comfort, dalla piscina ai ristoranti e finanche campi da golf e tennis.

Una crociera nel Mediterraneo

Per quanti possono sommare qualche altro giorno ai 4 previsti, perché non valutare una crociera nel Mediterraneo, con prezzi ridotti, magari decidendo di visitare le bellissime isole greche. Per coloro che non hanno preclusioni e vogliono allontanarsi anche a bordo di un volo diretto in località di mare, easyjet mette a disposizione offerte last minute a prezzi stracciati.

Città europee o destinazioni esotiche

Non è da escludere neanche la possibilità di concedersi qualche giorno per scoprire mete affascinanti come: Amsterdam, Budapest o Barcellona ad esempio. Sono diversi i pacchetti messi a disposizione dei viaggiatori, anche all inclusive così da consentirvi quattro giorni di totale relax, senza dover pensare ad alcunché. Non sono da escludere neanche località come il Mar Rosso, il Nilo, le Canarie, il Marocco e tanti tanti altri posti da scoprire…