Dove si trova la linea ferroviaria più lunga del mondo? Ben 9288 km di binari

Si estende per oltre 9mila chilometri, grazie ai quali si è conquistata il titolo della più lunga linea ferroviaria al mondo. Un percorso su rotaie per la cui realizzazione sono stati necessari 25 anni di lavoro, grazie ai quali, però, è stato ottenuto un risultato stupefacente, tanto da essere considerata uno dei principali motivi di orgoglio per il popolo russo.

Stiamo parlando della ferrovia Transiberiana che conta ben 150 fermate e che unisce Mosca a Vladivostok in un percorso che dura ben 8 giorni. L’inizio dei lavori, con tanto di cerimonia, alla quale presenzio il figlio dello zar Alessandro III, Nicola II che simbolicamente trasporto una carriola di terra, risale al 31 maggio del 1891 per essere terminati il 5 ottobre del 1916.

Chi volle la realizzazione della ferrovia Transiberiana

La realizzazione di questa opera mastodontica nacque dalla volontà di collegare Mosca alla città portuale per poter favorire il commercio. Ma colui che, in realtà, propose l’opera fu il governatore della Siberia Orientale, Nikolai Muravyov-Amursky.

Chiunque abbia in mente di fare questo viaggio deve tenere a mente che più fermate si faranno più salirà il prezzo del biglietto. Un itinerario da pianificare, pertanto, nel dettaglio stabilendo con precisione cosa si vuole vedere. Il prezzo indicativo per un tour che comprenda anche un viaggio su rotaie attraverso la più lunga e nota ferrovia Transiberiana si aggira sui 1.500 euro a persona. Prezzo nel quale sono inclusi il volo aereo, l’albergo, e una cuccetta.

Lo zar Alessandro III comprese solo in un secondo momento l’importanza dell’opera

Se, in primo momento l’idea del governatore della Siberia Orientale non fu accolta dallo zar con entusiasmo, ben presto Alessandro III comprese l’importanza strategica che la linea ferroviaria avrebbe ricoperto per l’Impero, consentendo un collegamento con il Pacifico e favorendo così un incremento del commercio. Senza considerare che permise di collegare alcuni territori che fino a quel momento erano completamente isolati. Questa linea ferroviaria attraversa 2 continenti e ben 87 città.

La spesa per realizzare l’infrastruttura

Ci vollero circa 85mila operai per riuscire a portare a compimento l’opera, senza considerare la spesa che fu sostenuta per riuscire a raggiungere l’obiettivo, complessiva stimata intorno a 350 milioni di rubli in oro.

Nonostante la lunghezza originaria era di 9288 chilometri, oggi la Transiberiana è ancora più lunga avendo raggiunto i 9441 chilometri e se inizialmente era su binario singolo, ora è quasi completamente su binario doppio ed elettrificata, grazie a un intervento che è durato fino al 2002.