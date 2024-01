Dove sono state inventate le chiacchiere di Carnevale? La risposta vi stupirà

L’associazione tra il Carnevale e le Chiacchiere viene naturale. Le Chiacchiere sono il dolce con il quale più si identifica questa ricorrenza. Spesso una pietanza è rappresentativa di una festa e Carnevale di certo non fa eccezione…

Si tratta di un dolce dalla ricetta estremamente semplice, visto che prevede solo ed esclusivamente l’utilizzo di farina, uova e zucchero. Pochi ingredienti che danno un risultato unico per sapore, fragranza e friabilità, estremamente appetibili tanto da essere stata chiamate ‘chiacchiere’: una tira l’altra, proprio come le chiacchiere tra amici.

Chiacchiere: ogni Regione ha una sua variante

Ma questo nome è quello che viene attribuito al dolce tipico del Carnevale a sud della nostra Penisola, anche se ogni regione ne ha una variante che viene identificato con altro termine. In Emilia Romagna si chiamano Fiocchetti, e Crosotoli in Trentino e Venezia Giulia, Bugie in Piemonte, Cenci o Strufoli in Toscana, Meraviglas in Sardegna e Frappe a Roma. Ora quale che sia il nome che viene loro attribuito, poco importa, sta di fatto che nelle case di tutti gli italiani e in tutte le pasticcerie le chiacchiere, frappe, cenci, struffoli che dir si voglia, vengono preparate come dolce che caratterizza la ricorrenza. Non sarebbe Carnevale senza le chiacchiere…

Come sono nate?

Ma denominazione a parte, in tanti si chiedono come siano nate. Da dove abbiano avuto origine. Sono tante le storie che si raccontano intorno a questo squisito dolce, senza il quale non sembrerebbe neanche Carnevale, i cui natali vengono contesti tra gli antichi romani e il periodo dei Savoia a Napoli. Andiamo ad analizzarne ciascuna.

Le ipotesi più accreditate sulle origini di questo dolce

Da una parte c’è l’idea che abbiano avuto origine durante i Saturnali, periodo di grandi feste da parte dei romani che erano soliti organizzare abbondanti banchetti ai quali prendevano parte numerosi invitati. E il numero era tale da rendere difficile sfamare tutti, per questo nacque l’idea di questo dolce, inizialmente chiamato frictilia, in quando era prevista unicamente la versione fritta, che veniva preparato con ingredienti poveri ed era di facile realizzazione, tanto da andare a ripire le tavole in un periodo nel quale era previsto il carnem levare, ossia l’astinenza da carne. Da un’altra parte, invece, c’è la convinzione che le chiacchiere siano nata alla corte dei Savoia a Napoli, quando la Regina chiese al suo cuoco un dolce da consumare tra una chiacchiera e l’altra con le amiche.