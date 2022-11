Dovrei assumere un’agenzia investigativa per proteggere la mia attività?

La retribuzione dei lavoratori fa riferimento a una forma di copertura assicurativa. Offre benefici ai dipendenti che sono stati feriti o disabili durante il lavoro. Tuttavia, il dipendente rinuncia al suo diritto di citare in giudizio la società in cambio.

In genere, le aziende forniscono enormi aiuti finanziari come compensazione. È per questo che la maggior parte dei lavoratori finge scenari e si ferisce di proposito per essere risarciti. Gli investigatori privati possono aiutare a svelare la verità e salvare l’azienda da risarcimenti ingiustificati.

• Indagini socio infedele Il lavoratore dipendente gode di una serie di diritti ed è chiamato, al contempo, a rispettare specifici obblighi nei confronti del proprio datore di lavoro e dell’azienda presso la quale è impiegato. Alcuni di questi sono specificamente regolamentati dal Codice Civile. L’articolo 2105 disciplina l’obbligo di fedeltà nei seguenti termini: “il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l’imprenditore, né divulgare notizie attinenti all’organizzazione e ai metodi di produzione dell’impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio”. • Indagini commerciali Le indagini commerciali svolte da un’agenzia investigativa prima di iniziare una partnership commerciale sono frequenti: si possono raccogliere informazioni sulla controparte prima di iniziare un determinato affare. Tuttavia, anche un’indagine commerciale su un cliente o un fornitore può rivelarsi altrettanto importante. Un’attività di indagine commerciale investigata su un business partner aiuta l’azienda e il settore commerciale nella gestione del rischio e come tutela da eventi che potrebbero mettere in difficoltà gli affari, come ad esempio ritardi nelle consegne o mancati pagamenti.

Conoscere infatti la situazione economica, finanziaria e patrimoniale di un soggetto con cui si è in affari e sul quale si nutre qualche dubbio, permette di avere una sorta di istantanea della sua reale situazione.