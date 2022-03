Due casinò per una gita da VIP

Difficile, anche per chi non è assolutamente interessato al gioco, non riconoscere che se esiste un luogo che nell’immaginario di tutti è associato a idee di glamour, lusso, bel mondo, avventura e emozioni mozzafiato, questo è il casinò. Certo, al giorno d’oggi non è più necessario recarsi a Montecarlo o Venezia per sperimentare il brivido del gioco, perché anche da casa è possibile giocare alle slot online e a tutte le attrattive dei tavoli da gioco (roulette, blackjack, poker), persino in modalità live, ovvero con croupier in carne e ossa che animano i tavoli con cui interagire via chat. Tuttavia, il fascino innegabile delle sale da gioco “in carne e ossa” con il loro corollario di bel mondo e adrenalina continua a essere quasi imbattibile. Storiche località come appunto Montecarlo e Venezia non hanno perso un’oncia del loro fascino, nonostante il cambiare dei tempi e delle mode e delle abitudini.

Per questo vogliamo descrivervi brevemente le sale da gioco di queste due località. Anche perché visitare i loro casinò potrebbe essere un motivo in più per sceglierle come mete di un viaggio o di un soggiorno, visto che parliamo in tutti e tre i casi anche di famosissime località turistiche.

MONTECARLO, IL FASCINO DEL BEL MONDO

Costa Azzurra, clima mite e “le soleil du Midi”, il sole del sud della Francia, con il Maestrale a soffiare via l’afa e a sospingere le vele delle barche, il pastis all’aperitivo e la cucina mediterranea. E poi il glamour del casinò dove James Bond amava giocare a blackjack, secondo la penna del suo creatore Ian Fleming.

Il sontuoso palazzo in stile liberty che ospita la struttura monegasca è un tripudio di eleganza in stile Art Nouveau, che al suo interno ospita, oltre ai vari tavoli da gioco, un ristorante Tre Stelle Michelin e svariati lounge bar da perdere la testa. Ovviamente sono però i tavoli, il pezzo forte: blackjack (ça va sans dire!), roulette, poker, con in più una sala intera dedicata alle slot machine.

VENEZIA, UN CASINO’ UNO E TRINO

Parliamo del casinò di Venezia. Se proprio volete un pretesto in più per visitare quella che secondo molti è la più bella città al mondo, beh, il casinò può essere quello giusto oltre all’incredibile atmosfera di calli e canali. Innanzitutto: il casinò di Venezia è quello più antico al mondo. Anzi, è proprio in laguna che, nel ridotto (o foyer) del teatro di San Moisé venne legalizzato per la prima volta in Europa il gioco d’azzardo.

È proprio il caso di dire che ne è passata di acqua sotto i ponti di Venezia: veniamo al XX secolo, quando nel 1938 si decide di aprire la sede (ben più grande) del casinò, al Lido, anche per sfruttare la comodità con la vicinanza della sede della Biennale di arte contemporanea e della Mostra del Cinema. Risale invece agli anni ’50 l’apertura della prestigiosa sede di rappresentanza della sala da gioco, direttamente sul Canal Grande, all’interno della sontuosa Ca’ Vendramin Calergi.

Ma i veneziani hanno fatto le cose in grande, e nel 1999 hanno aperto addirittura una terza sede, quella di Ca’ Noghera, in periferia, vicina all’aeroporto Marco Polo. Essa è il primo casinò all’americana aperto in territorio italiano. Merita una visita, no?