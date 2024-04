È il paese più piccolo d’Italia per estensione, bellissimo centro da visitare: angolo di paradiso

Esistono posti meravigliosi in Italia che pochi conoscono. Luoghi caratteristici e unici per storia, tradizioni e, non di meno, per gli stupendi paesaggi dei quali possono godere residenti e visitatori. Ci sono poi, anche località che si contraddistinguono per la loro estensione. Non solo centri degni di nota per la loro grandezza, ma anche realtà tanto piccole, ma estremamente ricche, da sembrare piccole bomboniere, proprio come Atrani.

Il Comune più piccolo d’Italia

Con i suoi 789 abitanti e un territorio che si estende su 0,1206 chilometri di superficie, Atrani è il più piccolo Comune italiano che si trova stretto tra due promontori: Aureo e Civita, praticamente attaccato alla più nota Amalfi, in provincia di Salerno in Campania. Un piccolo lembo di terra sulla valle del fiume Dragone che concentra in sé una serie di bellezze inestimabili che la rendono tra le cittadine più visitate della Costiera Amalfitana.

Tanti i tesori da scoprire

Una piccola bomboniera piena di tesori da scoprire. Dalla piazzetta centrale nella quale si ritrovano i residenti e anche i visitatori per respirare a pieno l’atmosfera del piccolo borgo, alla Chiesa del Salvatore con la sua tipica facciata barocca, costruita nel X secolo e ristrutturata nel 1700 è una struttura simbolica di Atrani. E sempre con una facciata barocca, arroccata su una parte alta del paese, con uno sguardo stupendo sulla cittadina. C’è anche un altro luogo storico rinomato come rifugio di Masaniello in fuga dalle autorità spagnole, chiamato proprio per questo ‘Grotta di Masaniello’. Non bisogna dimenticare, tra le bellezze di questa cittadina, anche l’unica spiaggetta, con fondale basso e sabbioso che, in estate, è ritrovo di tante famiglie che fanno a gara per conquistare un posto sull’arenile.

Un piccolo centri situato accanto a altre stupende località

A parte i luoghi indicati, da Atrani è possibile raggiungere facilmente anche altre località della Costiera Amalfitana, prima tra tutte proprio Amalfi che è praticamente attaccata al piccolissimo Comune salernitano; ma anche Ravello che si trova posizionata su un’altura dal quale è possibile godere di un panorama mozzafiato.

Come raggiungere il piccolo centro in auto o con autobus

Atrani è una meta facilmente raggiungibile sia in auto sia in autobus, nel primo caso percorrendo l’autostrada A3, la Napoli Salerno, con uscita da Vietri dul Mare, nel secondo caso, dopo aver raggiunto Salerno in treno, con i bus Sita Sud. (foto Wikipedia)