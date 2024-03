È la città più lussuosa d’Italia, molti staranno pensando a Milano: ma non è cosi

Esistono varie città nelle quali chiunque sia alla ricerca di uno stile di vita orientato verso l’acquisto di prodotti di marca e oggetti anche superflui, ma in ogni caso estremamente costosi, può trovare quel che fa al caso al caso suo. Anche l’Italia ha la sua città regina del lusso, ma andiamo per gradi e vediamo qual è l’elenco.

Una classifica che si basa su: ristoranti Michelin, saloni di bellezza, orologi di marca tra i quali soprattutto Rolex, auto di lusso e negozi alla moda, tracciata per indicare le città più lussuose d’Europa in questo 2024 e, nonostante il pensiero corra subito a Milano, come parte integrande di questa graduatoria, si tratta di un errore. La metropoli italiana più sfarzosa non è il capoluogo della Lombardia. E allora di chi si tratta?

Nella classifica europea in vetta alla classifica c’è Parigi

Inutile dire che in cima alla vetta c’è Parigi che vanta non solo un grandissimo numero di ristoranti Michelin, ma anche negozi di lusso e un impeccabile rispetto della moda, della quale, da sempre, è massima espressione. Come se non bastasse conta oltre 500 saloni di bellezza e la sua quotazione è tanto alta da rendere estremamente costoso anche il soggiorno in questa città, dove gli affitti medi si aggirano sui 130 euro a notte.

Qual è la città più lussuosa italiana

Al secondo posto troviamo, poi, Londra. Anche qui si perde il conto dei saloni di bellezza, dei ristoranti di lusso delle auto di marca, oltre a vantare la presenza di negozi griffati tra i più rinomati al mondo. Quale ulteriore indicatore della sua ricchezza il costo di una vacanza. Il costo di un pernottamento si aggira, infatti, oltre i 95 euro a notte. A seguire, ad assicurarsi il terzo posto nella classifica europea troviamo Amsterdam e al quarto Madrid. Mentre con un eccezionale quinto posto, troviamo la nostra Capitale, Roma. è proprio lei la città italiana più lussuosa. Nessuno può negarle non solo la presenza di almeno 20 ristoranti Michelin, ma anche un centro nel quale si snodano le principali strade dello shopping, prima tra tutte indubbiamente via Condotti con tanti marchi noti. Anche trascorrere una vacanza a Roma non è così economico, dovendo considerare una spesa media di oltre 70 euro a notte.

Milano che a tanti potrebbe sembrare la città italiana più chic e più rinomata, occupa solo il secondo posto nella classifica nostrana, seguita da Napoli, Torino, Palermo e Genova.