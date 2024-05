Ecco come entrare sul sito dell’INPS senza SPID, il nuovo sistema velocissimo e senza difficoltà

Incremento dei servizi al cittadino e velocizzazione delle pratiche con relativo snellimento per gli uffici e, conseguente, diminuzione dei costi di gestione oltre a favorire lo sviluppo sociale ed economico. Tutti fattori fondamentali che vedono una crescita costante del processo di digitalizzazione della Pubblica amministrazione. Anche l’utenza ha vantaggi notevoli da questo processo: poter svolgere servizi online con il semplice utilizzo di un pc o di altro dispositivo digitale.

Lo Spid come strumento per accedere all’Inps

In questo percorso, però, ruolo fondamentale sembra essere ricoperto dalla SPID, il Sistema pubblico di identità digitale. Quest’ultima viene rilasciata da Gestori di identità digitale, soggetti privati che vengono accreditati da AgID, con il compito di fornire identità digitale agli utenti. Sono diversi ormai i cosiddetti ‘Identity provider’ che rilasciano lo SPID, si tratta di : Aruba, Infocert, Intesa, Namirial, Poste, Register, Sielte, Tim e Lepida. In ogni caso è sufficiente essere in possesso di un documento di riconoscimento, della tessera sanitaria, di un indirizzo email e di un numero di cellulare e seguire le indicazioni. È pur vero che da qualche tempo la richiesta comporta anche il pagamento di una somma.

Altri modi per entrare sul portale dell’Istituto nazionale di previdenza sociale

Non tutti sanno, però, che per accedere all’INPS, non è indispensabile utilizzare lo SPID, esistono altri procedimenti che consentono l’accesso sul sito dell’Istituto nazionale di previdenza sociale. Scopriamo di cosa si tratta…

Se si ha necessità di entrare sul portale dell’INPS e non si è in possessore delle credenziali SPID allora è fondamentale conoscere questo procedimento che vi consentirà l’accesso nonostante non si abbiate ancora creato il Sistema pubblico di identità digitale.

Cie e Cns strumenti alternativi per entrare su MyInps

Per accedere all’area personale MyINPS è sufficiente essere in possesso di CIE e CNS, ossia Carta d’Identità elettronica e Carta Nazionale dei servizi. Due strumenti grazie ai quali è possibile accedere a una serie di servizi: lavoro, pensione, sostegni, indennità e anche fare domande e ricevere risposte da esperti.

Per poter sfruttare CIE e CNS occorre solo un lettore di carte, facilmente acquistabile anche online, da collegare al pc. Grazie a questo strumento sarà possibile scannerizzare la carta d’identità e accedere al sito dell’Istituto nazionale di previdenza sociale per consultare la vostra posizione Inps.