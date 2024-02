Ecco come far profumare l’ammorbidente per giorni e giorni

Indossare vestiti profumati o avvolgersi in un accappatoio che emana una fragrante essenza, dopo una bella doccia, è estremamente gradevole. Capita, però, che qualche giorno dopo averli riposti nell’armadio i panni perdano quel piacevole odore dell’ammorbidente. E allora come fare per fare in modo che conservino quel profumo più a lungo?

Esiste un trucchetto che vi consente di far perdurare su capi di abbigliamenti, biancheria e finanche sulle tende di casa quella fragranza che è propria del vostro ammorbidente preferito per diversi giorni dopo il lavaggio. Non resta che scoprire come fare e quali sono gli ingredienti necessari per riuscire in questo obiettivo…

Cosa occorre per realizzare questo trucchetto

Prendete uno spruzzino vuoto e versateci dentro mezzo bicchiere del vostro ammorbidente preferito, aggiungere poi un cucchiaino di bicarbonato di sodio. A questo punto occorre versare ora circa 400 ml di acqua molto molto calda che consenta al bicarbonato di sciogliersi. Adesso non resta che chiudere lo spruzzino e agitarlo bene prima di evaporare la soluzione.

Il rimedio che elimina anche acari e batteri

Non resta che spruzzare nell’armadio tra vestiti e biancheria. Ma vi sorprenderà sapere che oltre a diffondere il profumo del vostro ammorbidente preferito tra gli abiti, questa soluzione aiuta a eliminare batteri e acari, grazie alle proprietà disinfettanti del bicarbonato di sodio.

Il gradevole aroma si diffonderà per tutta casa

Dopo aver vaporizzato questo prodotto su asciugamani, tende e nell’armadio lasciate aperte le finestre e l’armadio così da consentire che l’aroma si diffonda in tutta casa. La fragranza dei capi vi darà un senso di benessere quando, dopo una doccia calda vi avvolgerete in asciugamani profumate o la mattina vi vestirete sentendo questo splendido profumo sprigionarsi dai vostri vestiti.

Da utilizzare anche su letti, divani e poltrone

Si tratta di un trucchetto semplice da realizzazione che donerà una gradevole essenza a tutta la vostra casa. E volendo è possibile vaporizzare questo prodotto anche su altre superfici come: il letto, i divani, le poltrone per godere a pieno del rinfrescante e piacevole profumo del vostro ammorbidente preferito oltre a eliminare contemporaneamente acari e batteri.

I pochi prodotti utilizzati per la creare di questo fantastico rimedio, rendono la realizzazione dello stesso possibile a chiunque. Chi è che non ha in casa bicarbonato di sodio, ammorbidente e acqua? Non vi resta che provare e constatare il risultato di una banale, quanto sensazionale trucchetto che vi regalerà una casa profumata e fresca.