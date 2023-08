Ecco come far scomparire in 60 secondi topi e ratti senza l’utilizzo del veleno

Se hai topi o ragni nel tuo giardino o cortile di casa abbiamo una soluzione per te. La loro presenza, come ben sappiamo, può rivelarsi un problema di non poco conto per l’uomo e la sua salute.

I roditori sono infatti animali molto intelligenti, capaci di evitare le trappole, di adattarsi alle condizioni di vita più ostili e di riprodursi molto velocemente.

Allontanare i topi da casa non è mai stato così semplice: senza veleno

Vedremo quindi come allontanare la presenza dei topi con metodi naturali, senza l’utilizzo di veleni, prodotti chimici e colle poco risolutivi e nocivi non solo per l’ambiente ma soprattutto per la tua salute e quella dei tuoi animali domestici che potrebbe ingerire i topicidi ed anche senza il bisogno di trappole da spargere in giro per casa.

Ti basterà un solo minuto e nessun ulteriore sforzo, anche di tipo economico, per sbarazzarti di questo enorme disagio in grado di arrecare gravi danni materiali sia in casa sia in giardino. Rosicchiano tutto ciò che trovano, tra cui legno, cartoni e cavi elettrici. Ulteriore problema sono le malattie che questi infestanti possono trasmettere, causando seri problemi alla salute e all’igiene dell’uomo e degli animali domestici, sia attraverso le loro deiezioni, morsi, urina e feci, sia come vettori (come per esempio le pulci dei Ratti, principale causa delle epidemie di Peste e Colera).

Tra le malattie trasmesse dai roditori ricordiamo la Leptospirosi, la Salmonella, la Toxoplasmosi, il Tifo murino, ecc. Prima di agire dobbiamo fermarci un attimo a capire quale sia la motivazione primaria che attrae i topi in casa, per evitare che tornino a visitare ed infestare le mura domestiche. Tra tutti il cibo è uno dei primi motivi in quanto i ratti si nutrono di tutto ciò che trovano in giro e arrivano a consumare in un solo giorno quasi il 10% del loro peso.

I ratti, inoltre, hanno un ciclo riproduttivo estremamente veloce, quindi significa che possono arrivare a creare un’enorme popolazione in brevissimi periodi. Si moltiplicano molto velocemente e, se sono alla ricerca di cibo, si possono avvicinare alle case. Ed è risaputo che una popolazione di roditori, può esplodere in pochi mesi se vi sono le condizioni ideali per la loro proliferazione.

Questo risulterà difficile da controllare in caso di invasione e contribuire ancor di più alla sua nocività. Bisogna infatti considerare che partoriscono già da piccoli e molto frequentemente, una femmina di ratto, infatti, può arrivare a partorire sei o sette cucciolate l’anno di oltre 14 cuccioli in pochissimi giorni.

Questo ci fa capire perché sia importante intervenire tempestivamente in caso di presenza di ratti in casa al fine di proteggere la salute umana e animale. La prima cosa di cui avrete bisogno è un semplice contenitore di plastica in cui inserire 2-3 cucchiaiate di farina di frumento ed 1-2 di lievito da mescolare fra loro. Infine aggiungere del formaggio grattugiato.

I ratti, attratti dall’odore del formaggio, ingeriranno il composto che inizierà a fermentare nel loro stomaco. Non riuscendo a digerirlo, ne moriranno soffocati. Cospargi, dunque, la casa di questo composto o lascia qualche contenitore di plastica con il composto in giro.

Se hai mai avuto a che fare con la presenza di questi animali dentro casa, saprai benissimo quanto sia fastidioso e ma soprattutto allarmante ed estremamente nocivo questo problema. Risulterà di primaria importanza quindi non sottovalutarlo e con ciò, in conclusione, ci auguriamo che il nostro consiglio sia stato utile e tenuto in considerazione dai più al fine di prevenire eventuali problematiche.