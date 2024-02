Ecco perché durante un viaggio dovresti evitare di utilizzare le valigie nere

Se state pianificando un viaggio cercate di organizzare tutto nel dettaglio, ma non dimenticate che grande importanza ricopre la valigia che sceglierete. Non rappresenta solo un accessorio o uno strumento, si tratta di un elemento indispensabile visto che all’interno verranno riposti abiti e effetti personali.

In merito un esperto blogger di viaggi, Johnny Jet, sottolinea l’importanza di non scegliere valigie rigide nere. Un suggerimento che lascerà la maggior parte dei viaggiatori interdetti, visto che sembra incomprensibile come il colore della valigia possa incidere su un viaggio. Ebbene l’esperto ci spiega anche il perché di questo suo consiglio.

Ecco perchè non scegliere le valigie nere

Secondo Jet le valigie nere sono quelle più soggette a essere smarrite e rubate. Questo accadrebbe proprio in quanto rappresentano la scelta più in voga tra i viaggiatori. Sono spesso difficili da distinguere una dall’altra e il rischio è anche quello che possano essere scambiate. Insomma, nel migliore dei casi, potreste anche trovarvi con abiti di qualcun altro.

Come evitare inconvenienti

Cos fare allora per non incorrere nei rischi rappresentati dall’esperto e che, tra l’altro, sono condivisi anche dagli operatori di volo? Basta optare per una valigia colorata ed, eventualmente, anche dotarla di gadget che la rendono esclusiva, così da renderla anche più facilmente identificabile.

I dati statistici

A sollevare il problema che potrebbe sembrare quasi ridicolo sono anche i dati secondo i quali gli smarrimenti, furti, danneggiamenti di bagagli nel 2021 hanno raggiunto cifre considerevoli: circa 27mila bagagli al giorno. Insomma che le valigie siano a rischio durante il viaggio sembra sia un dato oggettivo, sono i rimedi consigliati dagli esperti che variano.

Diversi punti di vista

Alcuni addetti alla sicurezza sono dell’idea che il modo migliore per evitare problemi sia quello di scegliere borse ‘anonime’, come quelle utilizzate dalla maggior parte dei viaggiatori: scure e senza ghirigori. Questo suggerimento nasce dalla convinzione che un bagaglio colorato e con gadget possa stuzzicare la fantasia dei ladri che potrebbero pensare di trovarsi davanti a borse alla moda.

Cosa è meglio fare?

Ma allora come fare per evitare problemi? Una soluzione che potrebbe mettere d’accordo tutti è quella di scegliere lucchetti di alta qualità oltre a segni che identifichino il bagaglio, ma che non siano troppo appariscenti per non dare nell’occhio. La verità è che ogni viaggiatore potrà valutare di volta in volta qual è la scelta migliore per la propria situazione e sperare che vada tutto per il meglio.