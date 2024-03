Ecco perché in molti stanno facendo questa mossa, sicuramente mi ringrazierai: rimedio infallibile

Tenere casa pulita a profumata non è cosa semplice. Gli odori della cucina e anche del bagno, purtroppo troppo spesso si diffondono negli ambienti, provocando un mix di sgradevoli essenze. Olezzo che aumenta se avete scelto di condividere la vostra abitazione con un amico a quattro zampe. Per quanto non dipenda da loro, cani e gatti possono avere un odore molto forte che contribuisce a creare un ambiente maleodorante.

Il segreto che in pochi conoscono

Non preoccupatevi. Non dovrete certo rinunciare ai vostri amici pelosi, né passare le vostre giornate a detergere casa. C’è un rimedio che in pochi conoscono che risolverà il vostro problema per sempre e che avrà anche un altro risultato: tenere lontano dalle vostre abitazioni sgraditi insetti, come mosche e zanzare.

Composto ‘miracoloso’ che profumerà casa e terrà gli insetti lontani

Una volta che avrete scoperto questo segreto non potrete fare a meno di utilizzarlo, perché il risultato è sorprendente e la vostra casa profumerà sempre di fresco e di pulito. Bastano pochi ingredienti per riuscire a realizzare il ‘miracoloso’ composto.

Versate in una ciotola sei cucchiai di sale grosso, preferibilmente, di carota che garantisce un effetto migliore. A seguire versare tre cucchiai grandi di alcol diluito al 70 per cento, che si può acquistare in farmacia e amalgamare bene. Una volta fatto questo non resta che aggiungere un tappo di ammorbidente, quello che ha il vostro profumo preferito e anche ora, bisogna procedere a impastare per bene il composto. Per terminare unisci anche i chiodi di garofano che hanno il sorprendente effetto di allontanare zanzare e mosche, ne bastano 15 pezzetti da aggiungere al prodotto che avete preparato.

Elimina gli odori sgradevoli da bagni e cucina

Non credere ai vostri occhi, ma soprattutto al vostro olfatto. Il composto ottenuto non solo avrà la capacità di deodorare casa, eliminando completamente i cattivi odori, ma terrà lontani gli insetti. Anche lasciando le finestre aperte vedrete, infatti, che non entreranno mosche e zanzare che hanno una particolare avversione per l’essenza rilasciata dai chiodi di garofano.

Se questa soluzione vi piace potrete preparare diverse ciotoline di questo prodotto da spargere in varie stanze della casa. In bagno e in cucina ha la capacità di eliminare gli odori sgradevoli e di diffondere un gradevole profumo, oltre ad avere la funzione di contribuire a eliminare l’umidità dalla vostra casa grazie alla presenza del sale.