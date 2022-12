Elenoire Casalegno paparazzata con il fidanzato Alessandro: chi è, età, lavoro, foto e Instagram

Elenoire Casalegno ha un nuovo compagno, si chiama Alessandro. Una storia d’amore che la coppia vive apertamente alla luce del sole e non ha mancato di attirare l’attenzione del settimanale Chi che li ha paparazzati insieme. La conduttrice dopo tanti anni dalla separazione da Dj Ringo ha finalmente ritrovato l’amore.

Una storia d’amore nata qualche mese fa

La coppia si sarebbe conosciuta la scorsa estate in occasione di evento nel quale la Casalegno è stata conduttrice e da allora sarebbe iniziata la frequentazione. I due hanno tenuto nascosta la loro relazione fino ad ora quando sono stati visti e fotografati in giro per Milano a braccetto. Adesso nasce la curiosità intorno a questo nuovo amore della conduttrice. Chi è Alessandro’ Cosa fa per vivere?

Alessandro è un organizzatore di eventi per il Milan club ed è il nipote di un calciatore leggendario dell’Inter, Mario Corso. La relazione è iniziata piano piano dopo un evento estivo nel quale Elenoire era la conduttrice. Alessandro è stato colpito dalla donna e l’ha corteggiata a lungo. Oggi la loro storia è ufficiale. Dopo mesi di conoscenza i due sono usciti alla luce del sole e la Casalegno finalmente si dice: “felice”.

Elenoire Casalegno, prima di incontrare Alessandro, è stata sposata con Sebastiano Lombardi, ma ha avuto anche altre storie d’amore con personaggi famosi dello spettacolo. Nel 1996 ha avuto una relazione con Vittorio Sgarbi, durata quattro mesi. A seguire la conduttrice si è legata a Dj Ringo, pseudonimo di Rocco Maurizio Anaclerio, da cui ha avuto la figlia Swami, nata il 22 novembre 1999.