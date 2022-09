Emma D’Aquino: chi è, età, carriera, TG1, marito, vita privata, figli e Instagram

Dopo la pausa estiva e il successo delle scorse edizioni torna, con una nuova stagione, Da noi a ruota libera, il programma di Rai 1 che vede alla conduzione Francesca Fialdini. Tra gli ospiti della prima puntata anche la giornalista Emma D’Aquino, che in queste settimane è alla guida di ‘Ribelli’ e prossimamente sarà al timone di ‘Amore criminale’.

Dagli studi al debutto di Emma D’Aquino

Emma D’Aquino è nata a Catania il 18 luglio del 1966 ed è una nota giornalista e conduttrice. Laureata in scienze politiche, ha iniziato la carriera in tv e radio locali, prima di approdare in Rai nel 1996. A lungo è stata inviata di Porta a Porta ed è stata a New York dopo gli attentati dell’11 settembre 2001. Ha seguito i più importanti casi di cronaca: il delitto di Cogne, il delitto di via Poma. E nel 2003 è passata alla redazione del TG1 su Rai 1. Dal 29 agosto scorso è di nuovo all’edizione delle 13.30 del TG1, volto noto e amato dagli italiani.

Il successo (anche) come conduttrice

Nel 2015 la giornalista ha preso parte a due programmi di intrattenimento su Rai 1 e nel 2016, in coppia con il collega Alberto Matano, ha partecipato a Ballando con le stelle come opinionista. Nel 2020, invece, è tornata a Sanremo, come co-conduttrice e nel 2021 ha preso parte a una delle puntate dei Soliti Ignoti come concorrente.

Chi è il marito, vita privata

Emma D’Aquino è molto riservata, non ha mai fatto trapelare nulla della sua vita privata. Sappiamo che è impegnata e innamorata e ama tantissimo suo nipote, Edoardo. Ma tutto tace sul misterioso uomo che le sta affianco.

Instagram di Emma D’Aquino

La giornalista ha un profilo Instagram e con l’account @emmadaqui vanta oltre 34 mila followers.