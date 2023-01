Eolo down oggi 25 gennaio 2023: problemi di connessione in Italia, cosa sta succedendo

Sono diversi i disservizi che si registrano in queste ore, dopo le Mail di Libero e Vigilio arrivano anche i problemi legati a Eolo, la connessione internet wireless che sta presentando serie difficoltà agli utenti che non riescono a connettersi. Disservizi che si stanno registrando in tutte le principali città italiane. Le segnalazioni, infatti, arrivano da Roma, Bari, Verona, Venezia, Milano, Bologna e anche Perugia.

Il susseguirsi di segnalazioni alla pagina Downtector

Si tratta di segnalazioni arrivate nella pagina Downtector di Eolo che segnalano: l’impossibilità di accedere alla rete e al provider, ma anche problemi con i call center – subissati di telefonate per segnalare il guasto – ai quali gli utenti si stanno rivolgendo per cercare di avere delucidazioni in merito a quanto sta succedendo e alla durata del disservizio. Anche raggiungere con live chat l’operatore preposto a raccogliere le lamentele del pubblico al momento sembra impossibile per gli utenti Eolo.

Si registra un blackout della connessione internet wireless in tutta la Penisola

Dalle segnalazioni pervenute su Downdetector risulta che Eolo è offline più o meno in tutta Italia. Da qualche minuto la rete del famoso operatore risulta down, rendendo impossibile navigare per tutti i clienti che si trovano nella Penisola. Il problema maggiormente segnalato che arriva è di ‘totale blackout’ e viene lamentato dal 54% degli utenti.

Al momento non è ancora chiaro cosa sia successo e quando il servizio ritornerà ad essere operativo. Un disagio notevole per quanti hanno contato sulla connessione internet wireless per poter svolgere, nella giornata di oggi, il proprio lavoro. Di certo il fornitore di servizi internet è al lavoro con i suoi operatori per cercare di risolvere nel minor tempo possibile i disagi che si stanno registrando a causa del blackout. Solo nelle prossime ore potremo sapere qualcosa in più sia su quanto accaduto sia sui tempi di risoluzione del guasto.